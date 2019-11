Carbap sostiene que Vidal "hizo una buen gestión, aunque con poca vocación productiva"

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, manifestó hoy que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, "hizo una buena gestión, aunque con poca vocación productiva ya que puso a la producción en modo automático".



"Creo que la vida da revanchas y el día que a Maria Eugenia Vidal le toque otro lugar si pone al sector productivo dentro de su esfera de atención, este país dará un salto importante", declaró a Télam



De Velazco consideró que el próximo mandatario bonaerense, Axel Kicillof, "tiene un gran desafío" por delante "ya que el campo tiene un mal recuerdo de los gobiernos kirchneristas".



"Por eso, si Axel Kicillof quiere un campo trabajando a toda máquina, invirtiendo, contratando mano de obra, otorgándole dinamismo a las economías del interior y transformando a los pueblos en pujantes, debería darle un tinte productivista a su gestión", manifestó



"Por supuesto que hay resortes que son nacionales pero la impronta de un gobernador de Buenos Aires puede ser muy importante para el campo", subrayó.



Sostuvo que Kicillof "puede tener un plan ambicioso en lo productivo y proponer metas de incremento en la producción bonaerense, ya sea de cabezas de ganado, kilos de carne así como de granos producidos otorgando beneficios impositivos y utilizando al Bapro como una herramienta fundamental de promoción e incentivo".



"Aquí es donde Kicillof debe ser pragmático y demostrar que aquel tipo de políticas llevadas a cabo en gobiernos previos son parte de un pasado que no va a volver. Por ejemplo puede analizar la conveniencia de no mantener el llamado comúnmente impuesto a la herencia o el inmobiliario complementario, ambos creados por (el Gobierno de Daniel) Scioli con el solo objeto de recaudar".



Acerca de cuáles son los proyectos de ley que el campo tiene pendientes en la Legislatura provincial, de Velazco respondió que Buenos Aires "tiene una anarquía en lo referido a las aplicaciones de fitosanitarios, cada partido bonaerense tiene una ordenanza distinta y lleva a la confusión, a que las cosas no estén claras".



"Por eso es importante que la provincia de Buenos Aires tome el toro por las astas y ordene en una ley, la cual debe tener una gran solidez técnico-científica sin verse influenciada por modas, las aplicaciones en territorio bonaerense. Las señales son importantes, por eso también debería analizar la conveniencia de crear las Patrullas Rurales por ley", puntualizó.