El ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, dialogó con DIARIO HUARPE sobre las dudas, temores y cuestionamientos que se han generado en torno a la exploración minera que se está realizando desde el mes de agosto en Santo Domingo. La zona donde se encuentra el Cerro La Huerta, localidad de Marayes (límite entre los departamentos Valle Fértil y Caucete), en el terreno geológico que se conoce como Sierras Pampeanas. En sus declaraciones, el funcionario dijo que se sintió dolido por todo lo que está sucediendo.

“Me he sentido muy dolido, principalmente, porque se ha puesto en duda el Camino de los Sueños y la obra de electricidad para la Sierras de Chávez. ¿Sabes por qué? Porque a eso lo proyectamos para que nuestros comprovincianos vivan mejor hoy y mañana”, manifestó. “Además, el proyecto minero Santo Domingo, está en Marayes, y las Sierras de Chávez está a varios kilómetros de ahí. Les juro que yo no he firmado ningún derecho para que se haga minería en las sierras de Chávez. Lo que queríamos con estas obras, era solo mejorar la calidad de vida de la gente de allá”, afirmó.

Publicidad

Con respecto a la negativa y oposición del pueblo vallista a que se explore y explote un proyecto minero en el Área Natural Protegida más grande e importante de San Juan, el funcionario dijo que es muy apresurado oponerse a algo que recién se está estudiando. “Igual”, dijo “la premisa de este gobierno siempre ha sido y será, respetar la decisión de los pueblos”, aseguró

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sobre el agua

A la hora de abordar el delicado y sensible tema del agua, el ministro de Minería aseguró que la empresa, en esta etapa de exploración, está usando muy poca agua y que esta se transporta en camiones cisternas, propios de la empresa, desde Caucete. “No se está sacando agua de ningún río, ni del subsuelo”, aseguró. “En ese lugar no hay agua”, remarcó.

Astudillo aseguró que en el lugar solo hay una máquina de perforar, por lo tanto, el agua que se está usando, es muy poca.

Teniendo en cuenta esta dificultad en la zona, DIARIO HUARPE le preguntó al ministro cómo se puede proyectar a futuro una explotación minera de esta característica, en un lugar como este, donde el preciado recurso para desarrollar la actividad, escasea. A lo que el ministro respondió: “Primero hay que ver qué resultados arroja la exploración y después se verá de dónde se saca el agua".

Publicidad

Según el ministro, la exploración puede llevar años y si los resultados son positivos, pueden pasar muchos años más para que se exploten los recursos minerales encontrados."Primero tenemos que ver que se encuentra y después determinar si es factible o no sacarlo".

En relación con la posible afectación que se podrían generar en los cursos de los ríos y en las zonas de almacenamiento natural de agua en las Sierras Pampeanas, Astudillo dijo que los habitantes de San Agustín se tienen que quedar tranquilos, porque las pendientes los favorecen en relación con Santo Domingo. “Si ustedes ven en el Google Maps, las pendientes van hacia el sureste”, dijo.

El ministro de minería también aseguró que todos los elementos que se están utilizando para realizar las perforaciones en esta etapa de exploración, son amigables con el ambiente. "Hoy la técnica que se está utilizando en los procesos, son todos biodegradables".

Minería vs. Área Protegida

En este punto, Astudillo aseguró que sí se puede hacer minería en áreas naturales protegidas. "No se olviden que Valle Fértil es una Reserva Natural de Usos Múltiples. Es decir, como pasa en la reserva San Guillermo. En las dos, hay zonas diferenciadas y la única intocable es la zona núcleo. Y en este caso, Santo Domingo, está lejos de esa zona", afirmó.

Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)

Ángel Martín, abogado del Comité de Minería provincial, quien también estaba presente en la entrevista, dijo que la empresa Minerales Camino Real, subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals, hace más de un año que viene presentando informes y que solo pudieron entrar a la zona, cuando el Comité aprobó la Declaración de Impacto Ambiental actualizada. “Está todo en regla”, dijo.

Por su parte Astudillo agregó: "Nosotros entendemos que está todo presentado, que no hace falta más informes. La DIA está y está disponible para quien la solicite".

¿Qué minerales se buscan?

Dado que en la pagina oficial de la empresa Royal Road Minerals y en la del Gobierno provincial se publicaron datos diferentes en relación a los minerales que se están buscando en Santo Domingo (en la de gobierno dice que la empresa está explorando para buscar "oro, plata y cobre", y en la de la empresa, "oro, cobre, plata, molibdeno, plomo, zinc, galio y otros elementos de tierras raras), DIARIO HUARPE le preguntó al ministro, cuál de las dos informaciones es la correcta. Y el ministro respondió: "Haber...", mientras buscaba el dato en el informe presentado por la empresa: "mmmm... Aquí está... Cobre... Solo cobre. Es una mina de cobre".

Sobre los dichos del concejal Luna

El concejal de Valle Fértil, Matías Luna, dijo en DIARIO HUARPE que el Concejo de aquel departamento se enteró del proyecto por las redes sociales y que por este organismo (por Minería) nunca entró algún pedido de habilitación para el desarrollo de la actividad. Ante esto, Astudillo respondió: “La verdad que me sorprende que el concejal Luna no esté enterado de este proyecto minero que tuvo su primera Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el año 2009”. Luego agregó: “Además, el concejal debería saber que no es necesario pedir permiso al municipio para hacer una exploración de estas características”.