Carlos Biasoti: "Sueño con terminar mi carrera en una categoría profesional"

Con casi 45 años en el lomo, con 24 años de carrera, el eterno Carlos Biasoti no baja los brazos y continúa dando pelea para conseguir cosas importantes. El hambre de gloria que suelen tener los chicos que recién están comenzando su carrera, lo sigue teniendo el gran Carlos, que está a punto de hacer historia con Peñarol. Está a 90 minutos de ascender al Federal A.

Biasoti que arrancó a los 8 años en un club de barrio en el baby fútbol en Buenos Aires como Almafuerte, que hizo inferiores en Nueva Chicago, que debutó un 28 de enero de 1995 en la B Nacional jugando para el Deportivo Laferrere y que pasó por tantos clubes como San Martín de Monte Comán y Huracán Las Heras en Mendoza, Unión de Villa Krause, Trinidad, San Martín, Alianza, 9 de Julio y hasta llegar hace dos años a Peñarol, para que ahora pelea a sus 44 años (cumple 45 en agosto), nada menos que un ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.

Peñarol llegó a su segunda final consecutiva en el Federal B, la primera la perdió ante Camioneros y, ahora será el turno de jugar la revancha ante Independiente de Chivilcoy, sabiendo que en el partido de ida ganó el Bohemio 2 a 1. En las dos finales está el nombre de Carlos Biasoti, “No es casualidad estar en dos finales, esto es debido al fruto del trabajo y esfuerzo que venimos desde un tiempo a esta parte. Dos finales consecutivas a nivel nacional y siempre protagonista a nivel local, habla del buen grupo que tiene Peñarol”, empezó diciendo el capitán del Bohemio.

No fue fácil para el equipo de Cristian Bove llegar hasta la final y Biasoti lo hace saber: “No podemos olvidarnos de lo que nos pasó en San Luís en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico. Este grupo pasó momentos muy complicados, con muchos obstáculos. Además de todo lo que se habló por parte de San Martín de Mendoza. En definitiva, se habló demasiado de nosotros, nos hicieron cosas realmente graves, pero acá estamos poniéndole el pecho a las balas y por jugar una nueva final”, continuó Biasoti.

A propósito del tema de todo lo que se habló en contra de Peñarol, Biasoti expresa lo siguiente: “Nosotros tomamos la determinación de no hablar más del tema, creo que a la vista estuvo todo lo que pasamos, de lo que se generó en San Luís y en Mendoza. Pero nadie habla de que nosotros fuimos a la cancha de San Martín de Mendoza y nos anularon un gol y no nos cobraron un penal y, nosotros no dijimos nada de eso. El otro día contra Independiente en nuestra cancha nos cobraron un penal muy polémico y no nos cobraron uno claro a favor. Lo que yo veo es que no se quiere valorar lo que este grupo viene haciendo un largo tiempo, porque fuimos los primeros en comenzar la pretemporada el 10 de diciembre y nuestro esfuerzo nos da el fruto de jugar una final”.

Con casi 45 años y cerca de cerrar una carrera magnífica, el arquero y capitán de Peñarol cuenta que tan especial sería ascender este domingo: “Sin dudas que en lo personal sería un regalo hermoso porque no me queda mucho tiempo para seguir jugando. A esta edad, a esta altura de mi carrera le daría muchísimo valor conseguir un ascenso más”, dijo Carlos.

Él mismo lo dice que no le queda mucho como arquero y que piensa hacer si asciende o no, lo contesta el capitán: “Ahora mi cabeza está en este partido porque queremos dar todo para ascender, pero en su momento hablé con Cristian –Bove- y me dijo que lo ayude a ascender y que luego juegue en el Federal A. Es un sueño que tengo, irme del fútbol como comencé, jugando en un club con contrato profesional, porque yo arranqué en Laferrere en la B Nacional con contrato y me gustaría terminar mi carrera con otro contrato y jugando en una categoría profesional. Cristian me dijo que juegue el Federal A y que me retire de la forma que yo quiera. Y si no se da el ascenso, lo hablaré con mi familia y veré que pasa”, sentenció el número uno.

La importancia de Cristian Bove para Biasoti: “Es fundamental, es muy importante, no sólo en esta etapa sino en la anterior también, fue siempre claro con sus mensajes, quiere que todos los jugadores estén bien tanto los que juegan como a los que no les toca jugar. Para su carrera le vendría muy bien conseguir este ascenso”, argumentó Biasoti.

La importancia del grupo para Carlos: “Es todo, es fundamental, es lo principal. Si no hay grupo no se consigue nada. Vos podés tener muchas figuras, jugadores de renombre, pero yo me quedo con el grupo. Siempre quiero que mis compañeros estén bien, quiero que al que no le toca jugar, esté al pie del cañón porque en cualquier momento le puede tocar y te pueden salvar”, señaló.

En todo plantel hay un jugador que sorprende a propios y extraños, quién lo sorprendió a Biasoti: “Me sorprenden mucho los pibes jóvenes que hay en el club como el caso de Alan Cantero, Leandro Espejo entre otros, siempre les digo que se queden después de los entrenamientos a patear penales, tiros libres para aprender mucho más. Pero en general en Peñarol hay una gran cantera y si los propios chicos lo saben aprovechar, van a explotar muy rápido”, argumentó Biasoti.

Por último, dejó una opinión sobre cómo puede ser la revancha ante Independiente de Chivilcoy: “Es uno de los mejores equipos que nos tocó enfrentar en este torneo, por algo está en la final. Tiene jugadores muy rápidos y habilidosos que nos pueden complicar en su cancha. Pero nosotros jugaremos concentrados como en todo el torneo e intentaremos venirnos con el ascenso”, cerró Carlos Biasoti.