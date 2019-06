Peñarol igualó ante Atenas y conserva el invícto

Insólitamente un día después de haber jugado por la final de ida del Torneo Federal Amateur contra Independiente de Chivilcoy, Peñarol tuvo que jugar por la 11° fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol denominado "Alberto Coco Barea". Lo hizo en su cancha ante quien era su escolta, Atenas, con quien empató 2 a 2 en un entretenido partido.

El andar del Bohemio no sólo en el Federal Amateur, que está a un sólo partido de ascender al Federal A, es casi perfecto, ya que en el torneo local lleva los once partidos sin conocer la derrota, de las cuales las primeras nueve fechas las ganó consecutivamente y, las dos últimas logró empatar.

Los dos goles del equipo local fueron convertidos por una de sus grandes promesas como Alan Cantero, quien en la actualidad es el único goleador del torneo con 9 conquistas. Mientras que por el lado del Mirasol, marcaron Wilfredo Bronvale y Juan Castro.

De esta manera, a falta de cuatro fechas para el final, Peñarol sabe que ganando el próximo partido se asegurará la clasificación a las semifinales del Torneo de Invierno, pero además quiere asegurarse el número "1".

En la próxima fecha que será la 12°, se jugarán partidos muy importantes a saber: Del Bono vs Villa Obrera, Alianza vs Aberastain, Trinidad vs Carpintería, Árbol Verde vs Rivadavia, Marquesado vs Peñarol, Atenas vs Unión, Colón vs 9 de Julio y el clásico del fútbol moderno como San Martín vs Desamparados.

Posiciones

Promedios