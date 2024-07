En una entrevista transmitida por el programa Cenital, Elisa Carrió, reconocida líder política de la Coalición Cívica, no solo opinó con su acostumbrada franqueza sobre temas políticos de actualidad, sino que también sorprendió con comentarios humorísticos sobre su vida personal.

En medio de la conversación, cuando se le preguntó sobre su estado civil y sus relaciones personales, Carrió soltó una frase que provocó risas entre los presentadores y la audiencia: "Soy casta porque no tengo relaciones sexuales, nada más, no hay otra razón". Esta declaración, cargada de humor y picardía, mostró el lado más desenfadado de la política argentina.

Publicidad

Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, los conductores del programa, no pudieron contener la risa ante la inesperada afirmación de Carrió. Tenembaum, continuando con el tono jocoso de la conversación, preguntó más detalles sobre esta declaración, a lo que Carrió respondió con su característico sentido del humor: "Y no tengo ganas tampoco... Porque no levanto más una pierna".

Las bromas no pararon ahí, ya que Tenembaum bromeó sugiriendo: "¡Que se mueva él!", lo que provocó nuevas risas entre los presentes. Carrió, entre risas, respondió juguetonamente: "No, noooo, no seas grosero porque me voy".

Además de estas declaraciones ligeras y humorísticas, Carrió también compartió su visión sobre la política argentina y algunos de sus adversarios políticos, como Cristina Kirchner y Javier Milei, a quienes describió de manera directa y sin tapujos.

Estas intervenciones de Carrió no solo mostraron su lado más humano y accesible, sino que también demostraron su habilidad para combinar la crítica política con un toque de humor y autenticidad, ganándose la simpatía del público y dejando una marca memorable en la entrevista.

Publicidad

Fuente: Perfil