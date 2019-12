Casación convalidó la reapertura del caso Maldonado y encomendó la designación de un nuevo juez

La Cámara Federal de Casación Penal avaló hoy la reapertura de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, el artesano que falleció ahogado cuando escapaba el 1 de agosto de 2017, en medio de una protesta de agrupaciones mapuches, de un desalojo realizado por la Gendarmería, al señalar que quedan por hacer medidas de prueba, e instó a que se designe un nuevo juez para que instruya el expediente.



La Sala IV de Casación convalidó por unanimidad la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que había revocado el sobreseimiento dictado en primera instancia respecto del gendarme Emmanuel Echazú, por considerarlo prematuro.



Esa decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo en un fallo de 64 páginas difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema.



El caso había llegado a Casación por los planteos formulados por las partes sobre el fallo de la cámara comodorense, que ordenó la reapertura de la causa que investiga la muerte de Maldonado.



La familia del joven artesano había reclamado que el caso se investigara como una "desaparición forzada seguida de muerte" y la defensa del gendarme Echazú había recurrido la revocatoria del sobreseimiento con el que había sido beneficiado en noviembre de 2018, cuando el juez de primera instancia Gustavo Lleral lo desvinculó de la muerte de Maldonado.



Los camaristas Hornos, Carbajo y Borinsky puntualizaron que la investigación se encuentra abierta, sujeta a la producción de diversas medidas de prueba que podrían ser útiles para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Maldonado y determinar, en su caso, eventuales responsabilidades penales.



Entre las medidas de prueba identificaron "la ampliación de estudios periciales para determinar la data de la muerte de Santiago Maldonado" y "la determinación del tiempo que permanecieron bajo el agua tanto de un bastón metálico retráctil como los billetes hallados entre las pertenencias de la víctima".



Los jueces también señalaron que resta la "reconstrucción virtual del escenario de los hechos en tres dimensiones, con realidad aumentada" sobre la muerte de Maldonado en agosto de 2017 en las aguas del río Chubut.



Por su parte, Hornos sostuvo, en minoría, que se debían admitir los recursos presentados por Sergio Maldonado, hermano del joven fallecido, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, "en la medida en que esta descartó arbitrariamente la hipótesis de que Santiago Maldonado había sido víctima de una desaparición forzada, junto con toda consideración de un posible accionar irregular por parte de la Gendarmería Nacional".



Los tres jueces, en forma unánime, encomendaron la urgente designación de un nuevo juez instructor que deberá continuar con la investigación, atento la inhibición de los magistrados de primera instancia que intervinieron.



El primer juez de la causa fue Guido Otranto, quien había sido recusado, y luego intervino Lleral, que dispuso el ahora revocado cierre de la causa tras considerar que no había responsables penales por la muerte de Maldonado.



La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió hoy un comunicado en el que dijo que Casación "descarta la desaparición forzada" de Maldonado.



Añadió que Casación rechazó "todos los recursos presentados por las distintas partes" en el caso y que "tanto el juez de primera instancia como la Cámara habían concluido en que no había existido una desaparición forzada" y que Maldonado "se había ahogado en soledad".



No obstante admitió que "ordenó investigar si hubo abandono de personas u omisión de auxilio, sin especificar autores". Bullrich dijo que se está "ratificando así la posición mantenida por mí, durante mi función como Ministra, descartándose que haya existido una desaparición forzada".