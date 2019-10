Caserio: "Hay que articular políticas para que Argentina no llegue tan deteriorada" a diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del bloque del PJ en el Senado, Carlos Caserio, dijo hoy que espera que el encuentro que mantendrán esta mañana el presidente saliente Mauricio Macri y el electo Alberto Fernández "inicie un camino de continuidad institucional" en el marco de la transición hasta el 10 de diciembre, ya que -según consideró- "la situación económica del país está agarrada de un hilo".



"Me parece muy positiva la reacción de Macri de invitar a Alberto a iniciar la transición, teníamos una preocupación con eso y espero que con esta charla se inicie un camino de continuidad institucional", dijo Caserio en declaraciones a El Destape Radio, en las que consideró que "la situación económica del país está agarrada de un hilo".



En ese marco, consideró "fundamental que se reúnan y avancemos hasta el 11 de diciembre, permitiendo articular políticas para que Argentina no llegue tan deteriorada a ese momento".



Tras la jornada electoral de ayer, en la que Fernández se consagró presidente electo en primera vuelta con el 48,10 por ciento de los votos, Macri recibirá hoy a las 10 a Fernández en la Casa Rosada, según lo acordado entre ambos en una comunicación telefónica que mantuvieron anoche.



"La situación es muy muy critica. Hay que iniciar una transición y es fundamental que se reúnan, que se respete al que ganó y que pueda manifestar las mayores preocupaciones, como que la caja no quede en cero y que no se terminen de volar las reservas", advirtió.



Asimismo, indicó que "sería bueno que en la reunión de hoy se llegue a una coincidencia de cómo transcurrir este tiempo que queda, ya que no es lo mismo asumir en un país totalmente en crisis, prácticamente por prenderse fuego, que un país donde se respeten las cosas que venimos pidiendo".



En tanto, Caserio dijo que lo "sorprendió" la elección que hizo Macri en la provincia de Córdoba: "Tuvieron una buena estrategia, acelerando la campaña, y nosotros dejamos de hacer campaña pensando en la situación del país".



Sobre cómo quedará la situación en el Senado, Caserio indicó que "si juntamos a todo el peronismo es muy probable que logremos tener una mayoría, pero aún no lo hemos discutido".



Tras los comicios de ayer, el peronismo se aseguró el quórum propio en la Cámara de Senadores, aunque aún habrá que ver cómo se acomodarán los legisladores que hoy se identifican como kirchneristas o peronistas ortodoxos.



En principio, el justicialismo llega a los 37 escaños, uno más que el quórum, si se agrupan en un solo bloque a todos los que militaron por el Frente de Todos durante estas elecciones.