Caso Carbajal: el misterio de la paternidad que marcó la audiencia del policía federal asesinado

Frío e inexpresivo. Con un tono de voz neutro y apenas levantando el tono para que se escuche en el micrófono. Así llegó Paolo Carbajal hasta la Sala 5 de Tribunales este miércoles a las 14.30 horas para dar inicio al juicio que lo tiene como principal acusado: de ser o no responsable de la muerte de su padrastro, Miguel Ángel Carbajal, el policía federal de 55 años hallado sin vida y con una puñalada en el corazón en su casa de Pocito.

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la relación entre Paolo y su padre, y el posible móvil que habría motivado su asesinato la noche del 14 de noviembre de 2021. Es que Carbajal (hijo) no supo que a quien llamaba padre no era el biológico, sino recién hasta después de la muerte de su madre y que toda su familia estaba al tanto de esto, excepto él, especulan.

Así lo dijo un sobrino del fallecido en la audiencia ante el tribunal encabezado por la jueza Verónica Chicón y los vocales Ana Lía Larrea y Javier Figuerola. Miguel Ángel Carbajal conoció a quien fuera su pareja en Salta y a través de su entorno laboral. De esa relación nacieron tres hijos: Paolo, de 21 años, y otros dos menores de 14 y 3 años. Tiempo después, la familia emigró a San Juan, pero luego volvieron a la provincia norteña, siendo Miguel el único que se quedó en San Juan y que iba periódicamente a Salta a ver a la mujer y sus hijos.

Carbajal se abstuvo de declarar. Foto: DIARIO HUARPE

Todos en la familia de los Carbajal sabían que no era su hijo biológico y no podían mencionarlo. Sin embargo, esto no motivó ningún tipo de diferencia en el trato entre ambos, dijo el testigo, puesto que describieron la relación como una “normal” entre padre e hijo. O así podía verse a simple vista.

Ante el asombro de los familiares presentes mientras oían el relato, el sobrino del policía federal asesinado relató cómo ese cuadro familiar ideal fue desarmándose: en un viaje a Salta, la madre de Miguel y su pareja enfermaron de Covid-19. Ambos fallecieron con días de diferencia, casi un mes antes del homicidio del hombre. Por esta razón, el policía envió a Paolo y sus hermanos a Salta mientras este hacía los preparativos para que los chicos se instalaran definitivamente en San Juan. Incluso, dijo que el hombre se veía entusiasmado mientras buscaba escuela para los más pequeños.

El domingo 14 se produjo el hallazgo: acostado sobre su cama y sin vida yacía el cuerpo de Carbajal. En un principio, su sobrino, quien lo vio y declaró en el juicio, pensó que se había suicidado. Lo supuso tras la muerte de su madre y días después la de su pareja. Pero al descubrir la herida que atravesó su corazón y le provocó la muerte, las sospechas cambiaron.

Paolo, tras ser detenido como sospechoso. Foto: Gentileza

Fue entonces cuando las miradas comenzaron a recaer sobre Paolo Carbajal, el hijo que al final no era biológico y que se mostró esquivo y hasta frío con la muerte de su padre. Según continúa el relato del testigo, lo único en mente del muchacho eran las posesiones materiales que su padre había dejado.

En el velorio se mostró sin lágrimas ni remordimientos, describió el testigo. Incluso, cuando tuvo la oportunidad de despedirse a solas con él, rodeado de sus familiares, vio todo desde esquina y a la distancia. Hasta fue a buscar unos dólares que eran del hombre a la dependencia de la Policía Federal, mientras sus familiares aún lo lloraban y antes de ser enterrado. A estas expresiones y evidencias se sumaron los alojamientos en hoteles y el hecho de que Paolo se encontraba en San Juan cuando ocurrió la muerte y no en Salta, como hizo creer a su familia, lo que acrecentó aún más las sospechas de los investigadores. También se suman las pruebas de ADN de sangre de Miguel en unos guantes y campera del acusado.

Miguel Ángel Carbajal, el policia federal asesinado. Foto: Gentileza

Todos estos detalles fueron revelados en el juicio ante el fiscal Iván Grassi, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que no pide otra pena que la de prisión perpetua bajo la carátula de homicidio doloso agravado por el vínculo. Es que por la reconstrucción del crimen creen que Paolo entró a la casa con un juego de llaves que le dio su padre y lo apuñaló certeramente en el corazón mientras dormía. Esta herida lo mató en cuestión de minutos.

Pero la defensa buscará reducir la pena basándose en el detalle del parentesco: es que, como se dijo más arriba, Paolo no era hijo de Miguel, a pesar de que lo crió como uno. De esta manera, la calificación podría cambiar a homicidio simple, mientras los abogados de Paolo buscan descartar esa agravante.

Dato

Según reveló el médico forense, encargado de la autopsia en Morgue Judicial del cuerpo de Miguel, el policía federal murió apenas segundos después de recibir la puñalada en el corazón. Además, esclarecieron que el hombre se encontraba acostado o durmiendo, y que no se defendió o forcejeó. Este dato será clave porque desestima la supuesta versión de una pelea física entre ambos. También, creen que al recibir la puñalada se sentó en la cama, antes de desplomarse.