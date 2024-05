"No tengo experiencia personal de un hecho de estas características en casi 12 años de juez penal y 8 años de Director de Niñez, previamente. Este caso tiene características muy particulares porque, por ejemplo, si se determina que en el momento del hecho tenía una enfermedad mental que no le permitía comprender la criminalidad del acto, tampoco sería juzgado o condenado”, con estas sorprendentes palabras el juez de Menores, Jorge Toro confesó su visión ante el caso del criminal de la maza que mantiene conmocionado a los sanjuaninos. Durante una entrevista radial, el magistrado que está a cargo del caso del menor que causó la muerte de Hebe Yolanda Leguiza, explicó los pormenores del caso.

Según las palabras de Toro en Radio Sarmiento, comentó que el acusado se encuentra bajo cuidado médico en un centro de salud, donde los profesionales determinarán si presenta problemas de salud mental. En el caso de que estos problemas sean comprobados, es decir que el joven homicida sea inimputable, desde la Justicia de Menores podrían disponer “medidas para garantizar su salud, su seguridad y la de las demás personas".

Respecto a la forma en la que recibió el caso, el juez Toro comentó que durante la mañana del día miércoles fue contactado por el coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien le informó sobre el avance en el caso del homicidio cometido por un menor de edad. Ante esta información, el juez tomó medidas para evaluar si el joven podía ser alojado en una institución bajo su responsabilidad, con intervención de Salud Pública.

“Me informó que habían avanzado en la investigación de un homicidio y que habían determinado que el presunto autor sería menor de edad y, además, inimputable. Inmediatamente, me comunicó los datos filiatorios del joven, a los fines de poder ordenar las primeras medidas y es lo que únicamente he podido hacer, tendiente a garantizar un ámbito de alojamiento y de resguardo, para poder continuar la investigación de manera correcta. Esta persona no corre ningún tipo de riesgo y es la única medida que he ordenado", aseguró.