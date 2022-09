El juicio contra la dueña de EROS, acusada de promover la prostitución de sus empleadas dentro del centro de estética y masajes para hombres, casi queda nuevamente sin empezar. Otra vez, por planteo de la defensa. Esta insistió con que los elementos secuestrados en el lugar no debieron ser admitidos en el debate porque fueron presentados fuera de término por parte de la fiscalía Cavig, que lleva adelante la acusación contra Patricia Coria y su hija Natalia Pablo.

La defensa resaltó que las pruebas para el juicio se tendrían que haber presentado dentro de las 48 horas posteriores a la última audiencia de control de acusación o audiencia de elevación a juicio. Y no el mismo día del comienzo del debate oral, tal como reglamenta el Código Procesal Penal.

Publicidad

La estrategia del abogado Leonardo Villalba y su codefensora Laura Reus es clara. Si los elementos secuestrados (preservativos, copas de vidrio y otros elementos) no son admitidos por el tribunal como prueba, el juicio se basará en la palabra de las acusadas contra la de la denunciante y otras testigos (tres), todas exempleadas de la estética Eros For Men.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, el cuerpo colegiado, integrado por los jueces Alberto Caballero, Verónica Chicón y Gema Guerrero, rechazó lo solicitado por Villalba y compañía. Tal como lo había hecho el lunes, día de la primera cita del juicio, indicando que si bien la norma penal establece eso, no es una obligación y no hay sanción por ello. Los abogados defensores de Coria y Pablo insistieron con que evalúe el planteo un tribunal de impugnación, pero Caballero, presidente del tribunal, le aclaró que eso no corresponde en esta instancia, tal como reglamenta la misma ley penal.

El fiscal Juan Manuel Gálvez y su equipo de fiscales adhirieron a la postura del grupo de magistrados. El lunes, tras el primer planteo realizado por la defensa de la propietaria de EROS, el funcionario del Ministerio Público Fiscal explicó que el hecho de traer la prueba el mismo día del juicio no es algo que deja sin efecto la validez de la prueba.

El juicio finalmente empezó este miércoles. Lo primero que desarrollaron las partes, fiscalía y defensa, fueron los alegatos de apertura. El fiscal Gálvez adelantó que pedirá 15 años de cárcel, mientras que Villalba, la absolución.