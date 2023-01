Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes que fueron imputados y luego sobreseídos en la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, expresó este lunes que sintió "hasta vergüenza" tras la agresión de sus amigos al joven, y agregó al declarar como testigo en el marco del juicio que enfrentan sus ocho amigos por el ataque que cuando vio a "Máximo Thomsen al lado de un chico tirado" supuso que "se estaban peleando de vuelta".

"Vi a Máximo al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones", señaló Guarino, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, y agregó: "Sentí mucha vergüenza, me da mucho dolor".

Luego agregó: "Fue rápido, no pude ver mucho. Sentí vergüenza y me fui. Después, ellos me encuentran en la esquina, cuando los detiene la Policía. Seguí sin poder creer lo que estaba pasando. Yo estaba en la mía, tratando de procesar lo que había pasado. Estaba enojado".

"Intenté cortar todo tipo de relación -con ellos-. Pude cortar una vez que salí -en libertad-. Todavía tengo tristeza, dolor, enojo... desde ese día hasta hoy", continuó Guarino.

Fernando Burlando, abogado defensor, tuiteó lo siguiente tras la declaración de Juan Pedro Guarino: "Guarino y Milanesi (sobreseídos del caso), junto a Colazo (el nro. 11) tienen una gran responsabilidad ante los jueces. Deben contar LA VERDAD de lo ocurrido y hacer justicia por Fernando. Espero que no se presten a dar falso testimonio para encubrir a los asesinos de sus amigos".