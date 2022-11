El caso Furlotti sumará un nuevo capítulo este próximo martes 22 de noviembre. El guardavidas Juan Simón Molina, que trabajaba en el camping del Foro de Abogados y fue condenado por la muerte de un niño en la pileta, apeló mediante su defensa el fallo del juez que lo condenó a un año de prisión condicional y cinco de inhabilitación para trabajar como bañero. De esta manera, el hombre conocerá el veredicto en segunda instancia tras haber insistido con su inocencia. Por ese motivo, inició en el mes de octubre el camino del recurso de impugnación para conseguir la absolución.

“Ya han pasado los 30 días para conocer la resolución y el próximo martes al mediodía veremos qué nos dice el juez Benedicto Correa”, expresó la abogada defensora, Carla Manini, quien había presentado el pedido de impugnación en los primeros días de octubre.

Según explicó la letrada, los argumentos que presentaron para impugnar el fallo que condenó a Juan Simón Molina a una pena de ejecución condicional e inhabilitación para trabajar como guardavidas por cinco años, es que la sentencia no estaba bien fundada. Esto se debe a que en la lectura del fallo no hubo pruebas objetivas sobre el hecho. “Mi cliente debe ser absuelto por el beneficio de la duda”, agregó.

"El juez Caballero afirmó hechos que no habían sido acreditados por los testigos. No tuvo en cuenta pruebas contundentes dentro de la causa y ha llevado a concluir una responsabilidad exclusiva de Simón Molina. Eximió de toda responsabilidad a los padres, que mintieron durante el juicio sobre su ubicación y al empleador, que son las autoridades del Foro de Abogados", afirmó una fuente cercana al guardavidas.

Cabe destacar que el magistrado no solamente escuchó la versión de los defensores particulares en el mes de octubre, sino que también oyó la opinión del fiscal Fabricio Médici, que reiteró en confirmar la resolución de condena condicional e inhabilitación.

Por la muerte de Santiago Furlotti, un niño de tres años e hijo de abogados que murió ahogado tras caer a la pileta del camping del Foro de Abogados, Molina fue juzgado en julio de este año. Tras el desarrollo del debate, el juez Alberto Caballero lo encontró culpable del delito de homicidio culposo y lo sentenció a una pena de ejecución condicional e inhabilitación para trabajar como guardavidas por cinco años.

Desde el comienzo de la investigación y del posterior juicio, Molina y su defensa intentaron desviar la responsabilidad de la muerte hacia los padres de Santiago. El bañero aseguró que le advirtió a la madre que no dejara al menor cerca de la pileta. También manifestó que el nene no ingresó por la entrada principal. El juez Caballero no consideró lo mismo y lo responsabilizó por la muerte mediante un veredicto.

El caso de Santiago Furlotti conmocionó a la provincia de San Juan y el país. Alrededor de la causa hubo mucho debate con la actuación del guardavidas y la actuación de los padres del niño sobre a quién le cabía la responsabilidad mayor del deceso trágico.

El nene murió en diciembre de 2021. Los Furlotti habían llegado al camping para pasar un día en familia con amigos y todo terminó en tragedia. El niño falleció por muerte cerebral tres días después de caer a la pileta. Sus órganos fueron donados por los padres.