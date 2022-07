El guardavidas Juan Simón Molina Díaz fue indagado ante el juez de Garantías, Alberto Caballero, en la octava jornada del juicio, que lo encuentra acusado de actuar con negligencia por no haber evitado que Santiago Furlotti, de 3 años, se ahogara en la pileta del camping del Foro de Abogados. En su relato, el trabajador contó su versión de aquel trágico 12 de diciembre.

Durante poco más de una hora, el bañero se mostró muy firme en su relato, explicando cronológicamente cómo se dieron los episodios en el interior del camping. En un primer momento, el acusado brindó su extenso relato donde comentó que advirtió a la madre del menor para que los pequeños Furlotti no quedaran solos. Según su versión, esto ocurrió a unos pocos metros del ingreso al perímetro del natatorio.

Publicidad

Como el día no estaba muy agradable para la pileta, no fueron muchas las personas que ingresaron a nadar. Fue así que una testigo le afirmó al bañero que había algo extraño en un sector de la pileta. “Me lancé al agua y observé algo negro. Saqué a Santiago de la pileta y comencé a practicarle RCP. Llegó la médica del Foro y fuimos trabajando a la par para que el pequeño reaccione”, aseguró.

“Santiago no entró por la puerta de ingreso”, respondió ante una pregunta realizada por la querella. De acuerdo al testimonio brindado por Molina Díaz, los progenitores llegaron después de 10 minutos aproximadamente y el padre del menor comenzó a intervenir para ayudar a que el pequeño pudiera reaccionar. Una vez que llegó la ambulancia, tuvieron que cruzar al niño por encima de un vallado que tiene el perímetro del natatorio.

Luego el bañero manifestó una situación que no dejó muy bien paradas a las autoridades del Foro de Abogados. Esto se debe a que después del shockeante episodio que se vivió en las instalaciones del camping, dejaron que se fuera solo en su bicicleta hasta su casa, luego de que se notificó que el menor había reaccionado en el hospital.

“El día lunes me llamaron las autoridades del camping para pedirme un libro de aguas y un plan de contingencias del que no tenía conocimiento y el mismo día que Santiago murió, recibí un telegrama de que me adjudicaron la culpa de todo lo que pasó”, aseveró.

Publicidad

Finalmente, tras la declaración del acusado, las partes dieron el ok a un pedido de la defensa para que los alegatos pasen para la próxima semana. En ese sentido, el juez de Garantías otorgó un cuarto intermedio para el lunes a las 8.45 horas, donde se van a llevar a cabo los alegatos y el veredicto sobre la culpabilidad o no del guardavidas.