El caso Furlotti sumó un nuevo capítulo. El guardavidas Juan Simón Molina, que trabajaba en el camping del Foro de Abogados y fue condenado por la muerte de un niño en la pileta, apeló mediante su defensa el fallo del juez que lo condenó a un año de prisión condicional y cinco de inhabilitación para trabajar como bañero. De esta manera, el hombre insistió con su inocencia e inició el camino del recurso de impugnación para conseguir la absolución.

Los abogados Marcelo Fernández y Franco Montes presentaron este lunes el pedido al juez de Impugnación, Benedicto Correa. El magistrado no sólo escuchó la versión de los defensores particulares, sino que también oyó la opinión del fiscal Babrizio Médici, que reiteró en confirmar la resolución de condena condicional e inhabilitación.

Publicidad

Tras la audiencia, el juez comunicó a las partes que analizará el caso y que tomará una decisión dentro de 30 días. El fiscal Fabrizio Medici explicó a DIARIO HUARPE que la sentencia se puede conocer a través de una cédula de notificación o mediante una audiencia en Tribunales.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por la muerte de Santiago Furlotti, un niño de tres años e hijo de abogados que murió ahogado tras caer a la pileta del camping del Foro de Abogados, Molina fue juzgado a mitad de año. Tras el desarrollo del debate, el juez Alberto Caballero lo encontró culpable del delito de homicidio culposo y lo sentenció a una pena de ejecución condicional e inhabilitación para trabajar como guardavidas por cinco años.

Desde el inicio de la investigación y del posterior juicio, Molina y su defensa quisieron desviar la responsabilidad de la muerte a los padres de Santiago. El bañero señaló que le advirtió a la madre que no dejara al menor cerca de la pileta. También manifestó que el nene no ingresó por la puerta principal. El juez Caballero no consideró lo mismo y lo responsabilizó por la muerte mediante un veredicto. ¿Cuál será la opinión del magistrado Correa?

El caso de Santiago Furlotti conmocionó a la provincia de San Juan y el país. Alrededor de la causa hubo mucho debate con la actuación del guardavidas y la actuación de los padres del niño sobre a quién le cabía la responsabilidad mayor del deceso trágico.

Publicidad

El nene murió en diciembre de 2021. Los Furlotti habían llegado al camping para pasar un día en familia con amigos y todo terminó en tragedia. El niño falleció por muerte cerebral tres días después de caer a la pileta. Sus órganos fueron donados por los padres.