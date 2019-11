Caso GNL: Stornelli solicitó la elevación a juicio oral de De Vido y Baratta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó hoy la elevación a juicio oral de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), por la que se encuentran procesados el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y su otrora segundo, Roberto Baratta.



El requerimiento de elevación a juicio fue presentado ante el juez federal Claudio Bonadio e incluye también el caso de los procesados Exequiel Espinosa (ex presidente de Enarsa) y de Roberto y Nicolás Dromi, involucrados en la causa en su calidad de empresarios.



El fiscal Stronelli sostuvo en su presentación que la investigación permitió determinar que en las investigadas importaciones de GNL "se procuró un lucro indebido para los terceros intervinientes, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional".



Según el fiscal, De Vido y Baratta "violaron e incumplieron los deberes de los cargos que detentaban, ello al menos en algunas de las contrataciones para la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) llevadas a cabo en el marco del Programa gubernamental citado (PET), defraudando así los bienes e intereses que le fueron confiados".



En esa línea, sostuvo que los delitos fueron evidenciados en "seis contrataciones llevadas a cabo para la importación de gas natural licuado -GNL- en el marco del Programa de Energía Total, instrumentadas a través de la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), la que a su vez, delegó en la empresa YPF S.A. la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL que fueron adquiridos a la empresa Repsol Comercializadora de Gas SA y entregados en el Puerto de Bahía Blanca".



El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que hubo irregularidades "en la contratación llevada a cabo el 12 de diciembre de 2008 por parte de Enarsa de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA (vinculadas a los Dromi), las que intervinieron como intermediarios en las operaciones de GNL, entre ENARSA y Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley".



Según el fiscal, las firmas intermediarias operaron el 12 de diciembre de 2008 y el 12 de agosto de 2009 para la provisión de cinco cargamentos de GNL, "operaciones todas ellas realizadas sin apego a las normas de contratación públicas vigentes".



"Se ha demostrado con el alcance aquí requerido que Exequiel Omar ESPINOSA –ex Presidente de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) e integrante del Directorio de tal empresa-, tomó parte en la ejecución de las maniobras descriptas, prestando una colaboración sin la cual no habrían podido cometerse", sostuvo Stornelli.



El caso GNL fue aquel que invocaron Stornelli y Bonadio para quedarse con la causa de los cuadernos sin enviarla a sorteo, aunque la real conexidad entre ambos expedientes fue puesto en duda semanas atrás por la Cámara Federal porteña, cuando desvinculó del caso a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Sobre la conexidad objetiva (investigación de mismos hechos) con el caso de los Cuadernos, la Cámara federal planteó sus diferencias con el juez Bonadio.



"Con relación a las maniobras vinculadas con la importación de GNL abarcadas por el objeto procesal de este legajo, los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos", expresó la Cámara Federal.