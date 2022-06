Economistas sanjuaninos dicen el endurecimiento del cepo afectará la producción

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, oficializó las medidas de endurecimiento del cepo que limitan el financiamiento de las importaciones para adquirir insumos del exterior. DIARIO HUARPE consultó a tres economistas sanjuaninos y todos coinciden en que afectará a la cadena productiva del país y la provincia.

En primer lugar, la economista Ana Kulichevsky dijo que la resolución que afectara al acceso al dólar por parte de los industriales y no al precio del tipo de cambio. “En la burocracia y las restricciones directas van a afectar al 90% de las cadenas productivas argentinas. Todas las cadenas de valor necesitan productos importados”, dijo.

Explicó que los trámites que se deben hacer para traer productos al exterior demorarán mucho más, lo cual retrasa la llegada de productos importados. Por otra parte, expresó que repercutirá en el abastecimiento de productos importados como bananas, cacao o café que podrían escasear en las góndolas de los supermercados.

Respecto al precio del dólar, la profesional sanjuanina indicó que la brecha existente entre el oficial y el blue es un elástico que se estiró demasiado y para acercar los valores deberían devaluar la moneda. Pero a la vez, eso implicaría graves consecuencias sociales, explicó Kulichevsky. “El gobierno no está tomando medidas importantes, las cosas no mejorarán. No son buenos los pronósticos”.

Por otro lado, el economista Eduardo Coria Lahoz también coincidió en que perjudicará a la cadena productiva. “El 85% de las importaciones argentinas son insumos industriales, el margen es muy pequeño porque afectará a la industria”, aseguró. Coria Lahoz expresó que una de las razones de la escasez de dólares es por la finalización de las liquidaciones de la cosecha gruesa.

Para el especialista, el Gobierno tendría que reducir el gasto público, déficit fiscal, reformar el estado, el marco jurídico laboral, eliminar impuestos y alentar la inversión extranjera. Afirmó que otra problemática es la emisión monetaria. “No es que falten dólares, es que sobran pesos. La gente quiere desprenderse de los pesos”, comentó.

Pablo Padín, ex secretario de finanzas de la Universidad Nacional de San Juan, contó que el escenario respecto a la cantidad de dólares es muy delicado y las recientes decisiones políticas son tardías. Padín denunció que hubo empresarios que se sobre stockearon de insumos, porque las importaciones no coinciden con el nivel de crecimiento de la economía. Es decir, algunas compañías solicitaron dólares sin realmente necesitarlos.

Otra problemática que afectó a las reservas del Banco Central es el endeudamiento de las empresas en moneda extranjera, que luego pagaron a precio oficial, de acuerdo a Padín. Señaló que el Gobierno tendría que haberles exigido que las refinancien para evitar la demanda de dólares.

Para el profesional, la cadena productiva nacional terminará afectada por la cantidad de componentes importados que requiere. “Yo creo que en la primera fase podría haber alguna escasez de insumos, pero mucho se han sobres tockeado y teóricamente no tendría que haber faltantes”, dijo. Sin embargo, aquellas que no tomaron precauciones se verán perjudicadas, de acuerdo al economista.

En este sentido, Padín aseguró que la vitivinicultura sanjuanina demanda productos del exterior como corchos, botellas o partes de las etiquetas, por lo que sufriría los embates por la situación del dólar. “El precio de los vinos sanjuaninos aumento casi el 100 por las importaciones”, finalizó.