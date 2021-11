Cerró Garbarino en el Libertad y ofrecieron el retiro voluntario con el pago en 24 cuotas

En agosto fue la sucursal del centro. Ahora, el primer día de noviembre la del Hiper Libertad. Así, Garbarino cerró sus locales en San Juan y les ofreció el retiro voluntario a los cerca de 40 empleados de la firma. No obstante, en el Sindicato Empleados de Comercio hay malestar por las condiciones ofrecidas.

“Les ofrecieron algo ilógico y nosotros no podemos hacer nada. Lo hicieron porque se van a convocatoria de acreedores y para ello quieren no tener tantos empleados”, dijo a DIARIO HUARPE la titular del SEC, Mirna Moral.

Es que a los trabajadores les ofrecieron la liquidación final con el sueldo proporcional del mes de octubre, aguinaldo y vacaciones no gozadas. También, el pago de las indemnizaciones según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El mismo establece "una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses". Si el trabajador excedió los tres meses de trabajo, luego de un año, ya debe computarse como un período más.

Es decir que les ofrecieron el 100% de la indemnización, siendo que debería haber sido el 200% debido a que actualmente está vigente hasta que termine el 2021 la obligación de la doble indemnización en caso de cesantías, según el decreto emitido por el presidente Alberto Fernández.

En las condiciones también se establece la forma de pago, en 24 cuotas iguales y consecutivas a partir de enero del 2022, por lo que terminarían perdiendo ante la inflación del país.

“La mayoría de los empleados de Garbarino no quiso acceder, aunque en un primer momento hubo tres que iban a acceder porque ya tenían otro trabajo”, comentó Moral.

Ahora, los empleados deberán ver si aceptan o no esa propuesta. Como el comercio céntrico había cerrado, la mayoría de ellos fueron reubicados en el Hiper Libertad, pero al ser tantos iban semana por medio a trabajar. Otros directamente no iban porque se amparaban en una cláusula legal que consistía en darles la facultad de ir o no a cumplir sus funciones en ese shopping. Esta medida contempla la disponibilidad de medios para efectuar el traslado y que no sea oneroso para el trabajador. Por eso algunos optaron por no ir hasta allí, aunque siguen vinculados a la empresa.

Moral entiende que la firma quiere conservar sólo a un reducido grupo de personas para que se encarguen de la venta online, con la cual desean continuar, pero de esto no hay nada dicho aún. Mientras tanto, lo que hicieron es cerrar todas las sucursales de todo el país. “Creo que es para presionar a los empleados a que se decidan a aceptar esta propuesta en la que perderían dinero”, cerró Moral.

Uno a uno, los puntos de la propuesta de retiro voluntario a los trabajadores

Liquidación final: sueldo proporcional del mes de octubre, aguinaldo y vacaciones no gozadas.

Pago de indemnización legal art. 245 LCT y Preaviso. Esta suma es sin la aplicación del DNU 34/2019 con sucesivas prórrogas y modificatorias. Al monto mencionado, se le deducirá los montos vencidos impagos de créditos a los empleados, si los hubiera.

Plazo de pago: 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas, a partir de enero del 2022.

Empleos perdidos

Según la titular del SEC, desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020 hasta la actualidad se perdieron cerca de 1.000 puestos de trabajo en el sector del comercio. De ese número sólo algunos trabajadores lograron reinsertarse laboralmente.

“La dificultad es que la mayoría de los que se quedaron sin empleos son personas mayores de 40 años, entonces cuando logran reinsertarse lo hacen por medio de un contrato, o no estando declarados oficialmente en la empresa, no son condiciones dignas”, dijo Moral sobre el tema.

No obstante, en el actual panorama los sanjuaninos prefieren trabajar en la informalidad y cobrar menos que lo que establecen los convenios antes que estar desempleados.

“Es un juego perverso porque obligan a la persona a renunciar a su dignidad para mantener un ingreso que es mucho menor a lo estipulado”, cerró Mirna Moral.