Chanceler Faurie destaca de Macri que "é um homem profundamente republicano", perante uma eventual t

POR AGENCIA TÉLAM 25 de octubre de 2019

O chanceler Jorge Faurie afirmou hoje que o presidente Mauricio Macri "é um homem profundamente republicano, que respeita a institucionalidade e o valor da democracia" e, embora se mostrasse otimista antes da eleição presidencial do domingo, marcou que "está claro" que "estará à altura da responsabilidade" em uma eventual transição, caso perder.



"O presidente Macri é um homem que por sua atitude como líder defende a ponderação e a moderação, e que é consciente do papel que ele tem como primeiro magistrado da República", disse Faurie, perante uma consulta sobre como seria uma transição caso o candidato do Frente de Todos, Alberto Fernández, confirme seu triunfo das PASO no primeiro turno, no domingo.



"Sem definir qual é o resultado eleitoral, está claro que o Presidente no primeiro turno das eleições como presidente de todos os argentinos estará à altura da responsabilidade que lhe cabe", expressou o chanceler em rodada de imprensa na Casa Rosada, após a reunião da equipe de governo liderada por Macri.



A ministra da Saúde e Desenvolvimento Social, Carolina Stanley, disse que o Governo "é claramente otimista" para o comício presidencial do domingo, no qual Macri procurará sua reeleição.