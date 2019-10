Chefs internacionales entregan en Argentina por primera vez los Latin America's 50 Best Restaurants

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los máximos referentes de la cocina mundial decidirán hoy desde las 18.30 horas, en la Usina del Arte, los mejores restaurantes de la región en el “50 Best Latinoamérica”, considerado como “los Oscar de la cocina”, en un evento que por primera vez se realizará en Argentina con la colaboración y el apoyo del Ente de Turismo de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación. “Es el evento más serio de evaluación de restaurantes en el mundo junto a las estrellas Michelin, por eso es tan importante y esperado”, explicó a Télam Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El funcionario dijo que las listas de ganadores se anunciarán durante la gala de esta noche y enfatizó: “Estamos realmente muy contentos de que se haga en Buenos Aires” porque "este evento es una gran oportunidad para el turismo de la Ciudad, ya que los viajeros muchas veces eligen un destino por su cocina, y 50 Best trae a los grandes referentes del mundo gastronómico”. Además del anuncio de los restaurantes incluidos en este ranking, el evento ofrece charlas con referentes de la cocina internacional y la entrega del premio al mejor pastelero o pastry chef, que tendrá lugar el viernes 11. La gala que reúne a chefs, periodistas y referentes gastronómicos de todo el mundo, permite también que representantes de la cocina internacional se encuentren con lo mejor de la gastronomía local. Durante la edición 2018, que se realizó en Bogotá, el chef del restaurante peruano Maido, Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor de Latinoamérica. En el ranking se destacaron varios locales argentinos como Don Julio, Elena, Tegui, El Baqueano y Gran Dabbang, entre otros. Pepe Sotelo, chef en Don Julio parrilla, un clásico de Palermo donde se destacan excelentes cortes de carne y una espléndida carta de vinos, quedó en 6to puesto el año pasado y en junio de este año alcanzó el puesto 34 en The World's Best 50 Restaurants afirmó que para él ya “es un premio estar, no importa el número”, por la ubicación. ”Hace 30 años trabajo en gastronomía y llevo la profesión en el corazón. Para mí es un compromiso y un orgullo formar parte de este evento, hoy es el gran día para todos los gastronómicos, estén o no entre los 50”, consideró. Mariano Ramón, chef de Gran Dabbang, un pequeño lugar en Palermo donde se destacan sabores e ingredientes asiáticos combinados con latinoamericanos, destacó que es “súper importante” que el evento se realice Buenos aires porque “mucha gente los visita durante la semana y puede conocer el gran momento que atraviesa la cocina porque hay un montón de cocineros haciendo cosas re piolas, cada uno con su estilo”. “Con solo participar de la premiación es suficiente para nosotros porque siendo un un restó tan chico es una gran oportunidad”, concluyó.