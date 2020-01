Chiaraviglio ganó su segunda medalla de oro del año en Bolivia

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en salto con garrocha, conquistó hoy su segunda medalla de oro del año al ganar el Grand Prix Internacional de atletismo indoor (bajo techo) de Cochambamba, Bolivia, que brindó puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio de julio próximo.



Chiaraviglio, de 32 años y que está en el 27mo puesto en el ranking mundial (los mejores 32 irán a los Juegos Olímpicos) ganó el torneo con una marca de 5,40 metros, en su segunda competencia del año, en tanto que el segundo lugar quedó el juvenil entrerriano Pablo Zaffaroni, campeón sudamericano en su categoría, con 5,10.



"Estoy contento por pasar de primer intento la altura de inicio de 5,40, que no es habitual para mi. Me sentí bien al comienzo y luego cambié de garrocha y me endurecí en la carrera", le expresó a Télam Chiaraviglio desde Bolivia.



El atleta santafesino ganó la medalla de oro el pasado domingo 19 de enero, en su primera prueba del año, en el torneo nacional indoor de Cochabamba, con 5,50 metros.



El sistema de clasificación a los Juegos Olímpicos es por marca mínima (5,80) y por ranking de puntos, que pondera tres factores para otorgar el puntaje ideal: marca técnica lograda, posición obtenida y categoría de la competencia.



Los cinco mejores resultados de los últimos doce meses se promediarán para sacar el ranking mundial de la disciplina.



El atleta santafesino, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, tiene como mejor marca de su carrera 5,75 metros con la que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015, y necesita 5,80 metros para clasificarse a los Juegos de Tokio.



Chiaraviglio tiene como mejor marca bajo techo 6,60 metros, marca que logró dos veces: en Donetsk, Ucrania, el 10 de febrero de 2007, y en Glasgow, Escocia, el 20 de febrero de 2016.