Desde la noche de ayer miércoles, los investigadores de la Policía y Fiscalía Anivi investigan un grave hecho ocurrido en la localidad Tres Esquinas, departamento Sarmiento. El equipo, coordinado por el fiscal Raúl Iglesias, tratan de establecer qué le pasó a una joven de 15 años encontrada en un callejón. Fuentes calificadas informaron sobre la principal hipótesis que se baraja en la unidad fiscal.

Hasta el momento, los voceros de la investigación señalaron que la adolescente sufrió un ataque de un desconocido o cercano que la golpeó en la cabeza y la dejó inconsciente a un constado del callejón Gálvez, camino a su casa. Desde la Fiscalía Anivi manejan como principal hipótesis el delito contra la propiedad, es decir, un ataque en medio de un robo.

Publicidad

De manera oficial, las fuentes señalaron que la joven contó que se levantó del suelo y se dio cuenta de que no tenía su celular ni su mochila. No recordaba nada más. Aparentemente, alguien la sorprendió y la golpeó en la cabeza para después robarle, sin embargo, los investigadores no descartan ninguna otra hipótesis. Una alta fuente del caso dijo a DIARIO HUARPE la chica tiene un chichón en la cabeza y algunas heridas. No recordaba la situación de violencia que la llevó a estar en el suelo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El centro Anivi analiza la situación y se encuentra con total hermetismo para dar más información del legajo. Según precisaron, las primeras horas en este tipo de hechos son fundamentales para dar con los responsables y por eso, la aportación de datos debe ser cuidada.

Las primeras informaciones del hecho llegaron a través de las redes sociales y los medios en la mañana de este jueves. Las primeras hipótesis mencionaban desde un presunto intento de femicidio hasta un abuso sexual. Pero esto fue descartado hasta el momento por el equipo de fiscales. Según dijeron voceros del Ministerio Público Fiscal, la víctima no tenía la ropa rajada y tampoco tenía lesiones graves que representen un ataque con saña.

La damnificada salió ayer al mediodía de su casa para ir al colegio junto con su hermana. Pero de acuerdo a lo que contó su familia, la chica jamás entró al colegio y aparentemente se fue a encontrar con alguien más. Desde Fiscalía no hablaron de una relación, pero no descartaron esa hipótesis.

Publicidad

Cerca de las 19, como la chica no regresaba, la familia radicó la denuncia para su posterior búsqueda. Tras varias horas, a las 23.45, los familiares encontraron al menor. Estaba como perdida y en estado de shock.