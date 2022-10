¿Chicana para Boca? La palabra de Marcelo Gallardo luego de vencer a Racing

River Plate vivió un día histórico el pasado domingo 15 de julio, ayudando a Boca Juniors. El "Xeneize" se consagró campeón de la Liga Profesional 2022, pero mucho tuvo que ver la actuación del "Millonario" y Franco Armani en particular. "La Banda" derrotó a Racing 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, atajando un penal en los últimos minutos y otorgándole así el título al eterno rival, en el último partido de Marcelo Gallardo como su DT.

Por eso, luego del triunfo de visitante, Marcelo Gallardo dijo: "Me gustaría destacar que en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está cruzado, donde todo es tan mezquino y parece hasta vacío de valores, nosotros desde el fútbol tenemos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que más allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la profesión, el fútbol y por la pasión".

"Entiendo si hay hinchas enojados o frustrados, pero es la manera que tenemos que representar y trasmitir, más allá de ganar o perder, la dignidad del sentimiento hacia lo que somos y eso creo que tiene muchísimo valor", agregó el entrenador del cuadro de Núñez. Sin lugar a dudas, las palabras del estratega riverplatense se llevó más de un aplauso, aunque otros se molestaron por la victoria.

Fundamentos de Marcelo Gallardo

A su vez, el "Muñeco" profundizó: "Sí, estoy contento y muy orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival, es un orgullo tener esta paz interna. Me parece que más allá de que nosotros no tuvimos un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas vividas y cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad y los valores".

"Estoy muy feliz de todo eso, de lo demás no se vuelve", expuso Gallardo. Sin embargo, "Napoleón" no toleró algunas consultas de la prensa y sentenció con una frase para el futuro de la institución a la que tantas alegrías le dio. Si River se mantiene, va a ser más grande de los que es", complementó. Como era de esperase, mostró nuevamente una clase de grandeza y profesionalismo.