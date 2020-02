Chubut: primeiro hotel cápsula da Argentina na Patagônia foi apresentado

POR AGENCIA TÉLAM 08 de noviembre de 2019

O primeiro "hotel cápsula" da Argentina, instalado na comuna de Esquel, foi apresentado hoje na Casa da Província de Chubut, na Cidade de Buenos Aires, informou a empresa responsável pelo empreendimento.







O conceito inovador de "hotéis cápsula", baseado na experiência japonesa, se caracteriza pela otimização dos espaços oferecidos aos turistas, pela qualidade de seus serviços e por estarem desenvolvidos dentro de hotéis boutique, pelo qual na Argentina são na realidade "quartos cápsula".







Trata-se de quartos de três a quatro metros quadrados, que oferecem um lugar para dormir, armários e banheiro completo com os melhores padrões de conforto, e contam com um salão de usos múltiplos e um centro de negócios abertos todo o dia.







Malena Mazzoni, uma das criadoras do produto My Pod Capsule, um estabelecimento deste tipo que funciona no hotel boutique Las Vallas, em Esquel, referiu que "a ideia destes novos hotéis é aproveitar ao máximo os espaços para oferecer tarifas convenientes com uma qualidade de serviços de excelência".