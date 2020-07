Cierre de Mart Sport: la empresa no se presentó a la audiencia en Trabajo

Esta semana los empleados de la cadena deportiva Mart Sport se enteraron del cierre de la empresa cuando fueron a trabajar. El lunes los 15 empleados fueron a trabajar y se encontraron con las puertas de los tres locales cerradas. El día anterior habían recibido un mensaje del propietario de la firma, José Martinazzo, diciéndoles que no se presentaran en los comercios.

En la jornada de este miércoles, la Subsecretaría de Trabajo a cargo de Jorge Oribe, convocó a las partes (la empresa, el Sindicato Empleados de Comercio y los trabajadores despedidos) a una audiencia para llegar a un acuerdo, ya que a los trabajadores se les adeuda sueldos, aguinaldo y vacaciones.

Sin embargo, esta convocatoria no llegó a buen puerto. A la audiencia no acudieron los representantes de la empresa. Según el acta a la que accedió DIARIO HUARPE, la parte empresaria Zoutin S.R.L. no se presentó a la reunión alegando “motivos de salud”, como también se dejó constancia de que el martes 7 “se ha declarado la quiebra” de la firma.

De igual forma, las partes individuales afectadas (los trabajadores) van a seguir por la vía judicial el reclamo para que se llegue a un acuerdo y reciban lo que les corresponde, ya que entienden que la empresa actuó en un marco “de total mala fe deliberada e intencional, tendiente a perjudicar los intereses de los trabajadores en general”.

Uno de los trabajadores de la empresa, Sergio Marinero, habló con DIARIO HUARPE días atrás y comentó que “desde hace dos años nos pagaban en comodísimas cuotas, algunos meses nos abonaban el sueldo hasta en 10 veces. Además, no nos hacían los aportes desde 2018 y quedamos con deudas en las prepagas”.

Por su parte, el dueño de la empresa, José Martinazzo, a Diario de Cuyo le dijo que “la situación no daba para más, hasta vendí propiedades para tratar de salvar los negocios, pero la pandemia me dio el golpe de gracia”.

La cadena Mart Sport tenía tres locales, los cuales estaban distribuidos en el microcentro, Villa Krause y en el Hiper Libertad.