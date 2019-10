Cinco años de prisión para a la ex pareja del asesinado líder de "Los Monos" por narcotráfico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Lorena Miriam Verdún, la ex pareja del asesinado líder de la banda “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero, fue condenada hoy a cinco años de prisión por comercializar drogas en la zona sur de Rosario, informaron fuentes judiciales.



En el mismo fallo, el Tribunal Oral Federal 2 rosarino también condenó a Dora Graciela Insaurralde (48) y Celso Luciano Fernández (27) a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por el delito de “comercio de estupefacientes”.



Según las fuentes, en los casos de Insaurralde y Fernández, el tribunal les fijo a cada uno una pena única de siete años ya que contaban con sendas sentencias previas, al tiempo que ordenó que los tres condenados sigan en libertad hasta que el fallo quede firme.



En la parte resolutiva a la que accedió Télam, se señala que a Verdún se le impuso una multa de 3.000 pesos, para Insaurralde de 7.000 pesos y para Fernández de apenas 300 pesos.



Durante los alegatos, el fiscal Fernando Arrigo había pedido 7 años de prisión para Verdún (41), 5 para Insaurralde y 4 para Fernández.



También se dispuso el decomiso de dinero en efectivo, una moto y dos celulares secuestrados durante la investigación, al tiempo que el 4 de noviembre próximo se conocerán los fundamentos de la sentencia.



La causa se inició en 2010 a partir de un llamado telefónico anónimo que advertía sobre un punto de venta de drogas en el su rosarino.



Los investigadores realizaron un seguimiento de ese lugar y detectaron que era administrado por Fernández, aunque la proveedora de la droga sería Insaurralde, quien tenía domicilio a pocas cuadras del búnker.



El lugar fue allanado al igual que la vivienda donde residía Insaurralde, en la que la Policía encontró 210 gramos de cocaína y 1,5 kilo de marihuana, que la mujer admitió como de su propiedad.



Pero en una habitación de la vivienda estaba Lorena Verdún, entonces pareja y madre de los hijos del “Pájaro” Cantero, asesinado en 2013 en Villa Gobernador Gálvez.



Los investigadores encontraron las llaves de una moto, que estaba estacionada en la vereda de la casa de Insaurralde, y cuando abrieron el asiento encontraron 17 mil pesos en efectivo y 32 cheques por 119.000 pesos, según la causa.



Por su parte, Insaurralde ya había sido condenada en 2018 a 4 años de prisión por narcotráfico en el juicio en el que fue sentenciado el jefe de "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero.



Mientras que Fernández contaba con una condena a 5 años por robo calificado y un caso de tentativa de robo, dijeron las fuentes.



Al comienzo del juicio, Verdún declaró que estaba en el lugar donde se realizó el allanamiento porque había ido a "tomar mates" con Insaurralde y se negó a responder preguntas.



La defensa de la ex pareja de Cantero, a cargo del abogado Fausto Yrure, había solicitado la absolución de la mujer al señalar que la acusación en su contra era “una mera hipótesis” de la Fiscalía.



El abogado alegó que la idea de que Verdún era propietaria de la droga y su objetivo era comercializarla "no pudo ser probada" en las audiencias, y agregó que "durante la investigación jamás apareció Lorena y que su presencia fue inesperada en uno de los domicilios allanados".



Yrure también rebatió el planteo fiscal acerca de que el dinero y los cheques que fueron secuestrados en su moto formaban parte de la investigación por lavado de activos en la que están procesados varios integrantes de la familia Cantero.



En ese sentido, sostuvo que eran de Claudio Cantero, quien prestaba dinero y se los había dado a Verdún para que los cobrara.



Además, puntualizó que la mujer fue absuelta en el juicio oral de la Justicia santafesina en la que fueron condenados por asociación ilícita algunos integrantes de "Los Monos".