Cinco estudiantes misioneros con su robot "Julito" representarán al país en el Mundial de Robótica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cinco estudiantes de distintas escuelas secundarias de la provincia de Misiones viajarán a Dubai, en los Emiratos Árabes, en donde a partir del jueves representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica "First Global Challenge" con su robot "Julito", capaz de detectar elementos en su entorno, recogerlos y subirlos a distintos estantes.



"De chico siempre relacioné la tecnología con la robótica y eso me apasionó. Siempre fui de leer libros y publicaciones relacionado a la robótica y cuando apareció la posibilidad en la escuela me metí y acá estoy", contó a Télam Alan Rodríguez, uno de los integrantes del equipo recién llegado de Posadas



Esta es la tercera vez que la Argentina participa en el Mundial, el año pasado, el equipo que integraba un estudiante misionero el equipo argentino l tuvo un notable papel ya que quedó en la posición 13 de la competencia y ganó el Safety Award



Los estudiantes misioneros lograron el pasaporte de competir en el Mundial tras ganar la Copa Robótica 2019 que se realizó a fines de agosto en Buenos Aires, donde compitieron con representantes de otras 23 provincias.



Allí presentaron a su robot bautizado “Julito”, que es capaz de detectar elementos en su entorno y con una plataforma elevadora puede recogerlos y subirlos a distintos estantes.



El nombre del robot es en homenaje a un docente facilitador que formaba parte del proyecto y murió dos semanas antes de la competencia en la ciudad de Buenos Aires en un siniestro vial mientras viajaba hacia una competencia de robótica en Chaco.



El contingente está integrado por un total de 10 personas, entre estudiantes, docentes, representantes provinciales de Misiones, del gobierno porteño y un representante de una empresa de tecnologia (Educabot).



La capitana del equipo misionero, Azul Silva, que tiene 15 años y estudia en el colegio Santa María de Posadas, dijo a Télam que "hace seis meses entré en la competencia de la Liga nacional de Robótica, en Misiones, junto al equipo de mi escuela y salimos primeros en la categoría laberintos; luego uno de los mentores me convocó para fromar parte de la selección misionera para competir en Buenos Aires".



También integra el equipo Alan Rodriguez, conductor del robot de 18 años y estudiante en Bachillerato Orientación Laboral Polivalente (BOP) N° 1 de Posadas, Cristian Silva (de 17 años) y Juan Carlos Beltrán (17 años, mecánico y conductor suplente) de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 25 de Campo Grande.



Completa el equipo Magali Duarte (16 años, programadora), quien estudia en la EFA José Marx de Campo Viera, Misiones.



Otro de los que integra el contingente que viajará a Dubai es Matías Scovotti, CEO y cofundador de Educabot, quien explicó a Télam que "la organización nos convocó para ser quienes llevemos el equipo en representación de Argentina"



"Participamos por primera vez en el 2017, en Washington, en el 2108 armamos también un equipo donde hubo una participante de Misiones y ahí decidimos ampliar la participación a través de una competencia donde el ganador respresente a nuestro país", destacó



Y agregó: "ese sueño se convirtó en realidad gracias al acompañamiento del Ministerio de Educación e Innovación de la ciudad de Buenos Aires".



Del viaje participan también dos representantes del Gobierno porteño, Mercedes Werner y Romina Cravino, quienes contaron que "la competencia que se realizó en Buenos Aires tuvo un sistema automático de puntaje que se sumaban cada vez que los robot recogian las pelotitas y las depositaban en los estantes".



Precisaron además que "la ciudad de Buenos Aires fue sede de la copa Robótica porque consideramos que es estratégico y queremos que esta ciudad esté a la vanguardia de los que es programación y robótica, y que trabajemos las distintas capacidades en el marco de la cultura digital".



Los jóvenes integran la Escuela de Robótica de Misiones, la primera del país que es pública, libre y gratuita.



El contingente se completa con el docente"mentor" Matías Lugo y Flavia Lorena Morales, diputada Nacional del Frente Misionero de la Concordia e impulsora de la Escual Robótica y de la eneseñanza de esta especialidad en Misiones.