Cinco pueblos jachalleros tienen habilitados sus nodos de internet

En un mundo atravesado por las comunicaciones digitales parece casi imposible que haya lugares en los que la conexión a Internet no exista. Sin embargo, son varios los puntos no solo del país sino también de la provincia que no tienen este servicio.

Con la idea de acortar las brechas digitales, hace dos años surgió el plan Federal de Internet. Este programa tenía como meta conectar a 1200 localidades de todo el país a la red de datos de Arsat.

Y este trabajo comenzó a dar sus frutos en Jáchal, donde cinco localidades ya cuentan con los nodos habilitados. Así lo informó el intendente del departamento del norte, Miguel Vega.

“Hemos logrado habilitar los nodos en Niquivil, Huaco, Médano, Pampa Vieja y Villa Mercedes. De esta forma, las empresas de internet y telefonía móvil pueden mejorar sus servicios o prestarlos. Además, son puntos estratégicos de conexión WiFi para los vecinos”, comentó el jefe comunal.

Otros pueblos jachalleros también se sumarán a la “red de redes”. Así lo indicó Vega: “Actualmente, se están trabajando en los de Gran China, San Isidro y Tamberías y vamos a seguir trabajando porque el convenio que tenemos con Arsat es para habilitar en total diez nodos”.

Cabe recordar que en la provincia de San Juan, la aplicación de este proyecto implicó una inversión de $48 millones para conectar al servicio a 38 localidades.