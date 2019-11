Citan a indagatoria a un sacerdote catamarqueño acusado de abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de Catamarca llamó a indagatoria nuevamente al sacerdote Moisés Pachado, imputado por el delito de abuso sexual y advirtieron que en caso de no presentarse será trasladado por la fuerza pública, informaron hoy fuentes judiciales.



La fiscal subrogante Verónica Saldaño había fijado la audiencia indagatoria para el miércoles 6 de noviembre y tras la incomparecencia de Pachado, se fijó como nueva fecha este martes.



“Sabemos que no se presentó al llamado a indagatoria, por lo que nos comunicaron justificó la inasistencia, pero se fijó una nueva audiencia para mañana a la 9, y la resolución advirtió que en caso de no presentarse mañana será conducido por la fuerza pública”, dijo hoy a la prensa el abogado de la querella, Sebastián Ibáñez.



Pachado fue denunciado en la fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén en diciembre del año 2018 por Ingrid Figueroa Cruz (31), quien denunció haber sido abusada por el sacerdote "en varias oportunidades" en 1997, en la localidad de Hualfin, cuando ella tenía 9 años.



El letrado aseguró que “en esta misma resolución, de la cual fuimos notificados el día viernes, la fiscalía señala que se terminó de producir la prueba necesaria para enviar a juicio a Pachado”, adelantó.



En relación al planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Pachado, Ibañez afirmó que “la estrategia es seguir negando la realidad, negando las pruebas, eludir la acción de la justicia y eso demuestra que Pachado algo oculta", dijo.



Y puntualizó: "Son maniobras absoluta y meramente dilatoria, como también lo es no presentarse a indagatoria. El inocente no elude la acción de la justicia. Pachado con su accionar de esquivar la justicia hace pensar que algo oculta”, concluyó.