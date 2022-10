Quedan solamente 25 días para el inicio del Mundial de Qatar. Por este motivo, desde la cartera de Educación de la provincia dieron a conocer cómo será la actividad en las escuelas primarias y secundarias de la provincia. Según lo informado, los alumnos que falten durante los días de la cita mundialista o cuando juegue la Selección Argentina tendrán computada su falta. Lo mismo pasa con el nivel primario, quienes finalizarán su cursado el 7 de diciembre.

A través de una publicación realizada en el Ministerio de Educación indicaron que habrá una serie de cambios en el calendario escolar. En ese sentido, informaron que en el nivel secundario se adelantarán las fechas del Periodo de Recuperación Trimestral (PRT). Estos recuperatorios inicialmente estaban previstos que comiencen el 7 de diciembre, sin embargo, fueron adelantados y se tomarán entre el 1 y el 7 de ese mismo mes.

Publicidad

Ana Sánchez, secretaria de Educación, indicó en las últimas horas que el PRT se adelantó por los días feriados puente del 8 y 9 de diciembre. Cabe destacar que todos los alumnos, incluido aquellos que no tengan que rendir recuperatorios, terminarán las clases el próximo 30 de noviembre. Además, informó que durante la última semana de clases no se dictarán contenidos nuevos. La idea es que se trabaje con repaso de contenidos y clases de apoyos en la previa del PRT. Mientras que los alumnos que no deban rendir, tendrán clases normales.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esto quiere decir, que a pesar de que no se van a desarrollar nuevos contenidos, aquellos alumnos que falten durante los días del Mundial de Qatar o cuando juegue la Selección Argentina tendrán computada su falta. Por su parte los alumnos de primaria, también deberán asistir a clases normalmente dado que la finalización del cursado obligatorio es el 7 de diciembre.

Los partidos podrán verse en las escuelas

La ministra de Educación de San Juan, Cecilia Trincado, adelantó en los primeros días de octubre que evalúan que los chicos puedan ver los partidos del Mundial de Qatar en la escuela. De esta manera, San Juan se suma a la iniciativa nacional que propone que al menos en las escuelas públicas se puedan ver los partidos que juegue la Albiceleste.

Trincado brindo una rueda de prensa y ante la pregunta de si es posible que se autorice a los chicos a faltar en el horario en el que juega la Selección, la funcionaria se inclinó más bien por permitir que vean los partidos en la escuela.