Clases presenciales: las tres alternativas que baraja Educación para cuando termine el confinamiento

El domingo 30 de mayo terminan en la Argentina los 9 días de confinamiento estricto para prevenir posibles contagios de coronavirus dispuestos por el presidente Alberto Fernández. El cierre de esta etapa llega con la pregunta de si volverán o no las clases presenciales a las escuelas.

En contacto con DIARIO HUARPE el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, explicó que este viernes mantendrá una reunión con los gremios docentes y con la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando.

En este encuentro estarán presentes docentes los representantes de Udap que nuclea a docentes de primaria, UDA que representa a profesores de secundaria y AMET que incluye a los docentes de enseñanza técnica. Allí las partes escucharán un informe sobre la situación sanitaria de la provincia y se espera que lleguen a alguna conclusión sobre las acciones a seguir.

Una vez que todos lleguen a un acuerdo, De Los Ríos le comunicará lo conversado el gobernador Uñac quien será el que toma la decisión final en base también a los informes que reciba por el Gobierno nacional que preside Alberto Fernández.

Si bien De Los Ríos reconoció que están analizando las acciones a seguir en contexto de pandemia, aclaró que los contagios de coronavirus "no se producen en la escuela". Es que el funcionario destacó que dentro de las instituciones se cumple con los protocolos correspondientes, pero no se puede decir lo mismo antes o después del cursado. Igualmente destacó que, de acuerdo a la plataforma Cuidar Salud de un universo de 261.000 personas entre padres, docentes y colaboradores, sólo se ha registrado un 2,4% de contagios.

Más allá de que aún no se puede hablar de definiciones, el ministro reconoció que se han pensado diferentes alternativas que van desde seguir con la virtualidad en todos los niveles, que por un tiempo vayan a clases los chicos de los primeros y últimos años o hasta adelantar las vacaciones de invierno.

En cuanto a la primera alternativa de la continuidad de lo virtual, el funcionario destacó que con este nuevo confinamiento crearon la plataforma Innovatec que es un sistema que permite que las escuelas carguen sus propias páginas web y cada chico puede entrar a "su" escuela de manera virtual como una forma de seguir manteniendo una idea de pertenencia con la institución.

En caso de que los números sobre los niveles de contagio de Covid arrojen "una tendencia favorable" se De Los Rios dijo que se puede pensar en una "presencialidad administrada".

Este concepto de presencialidad administrada ya fue presentado por el mismo ministro quien explicó que se trata de la posibilidad de que cursen solo los alumnos de los primeros y últimos años de las escuelas secundarias y primarias. Con esto se busca que los chicos que están ingresando a un nivel o se preparan para pasar a otro puedan contar con el apoyo necesario en esta etapa.

La idea sería comenzar alrededor de una semana con este sistema de presencialidad administrada para pasar a la "presencialidad cuidada" que es el sistema con el que comenzaron a cursar los chicos este año. Esta alternativa establece que se vayan intercalando burbujas de alumnos los dias de clases presenciales con los de clases virtuales.

Otras de las alternativas que maneja De Los Ríos es el adelantamiento de las vacaciones de invierno, una alternativa que planteó el mismo ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

En declaraciones nacionales el ministro no descartó adelantar el receso invernal por las bajas temperaturas, pero aclaró que aún "no es momento de empezar ese debate" porque quedan varias semanas por delante.

"Es algo que está sobre la mesa, pero creemos que son decisiones que no son exclusivas del Estado Nacional y hay que respetar la realidad diversa de las distintas jurisdicciones", agregó.

Sobre este tema De Los Ríos adelantó que no le parece mala idea adelantar el receso en caso de que no se amesete el nivel de contagio. El ministro local explicó que de esta manera no se perderían días de clases", concluyó.