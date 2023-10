Claves para mezclar estilos en la decoración de casa con acierto

Una vez que hemos elegido decorar nuestro hogar con muebles de un estilo concreto, es habitual que en algún momento nos acabemos cruzando con objetos o piezas de otros estilos que nos enamoran. Muchos tienden a pensar que, una vez hemos elegido un estilo dominante para decorar nuestra casa, no es posible añadir elementos de otros ambientes de forma estética. Pero lo cierto es que podemos lograr que el conjunto funcione y guarde armonía, mezclando piezas muy diferentes, que incluso contrasten.

Rústico, nórdico, tropical, industrial, clásico, minimalista, vintage, romántico, “raw”, … Sea cual sea el estilo de la decoración de nuestro hogar, podemos mezclarlo con otros de manera exitosa si tenemos en cuenta estas premisas.

Limitar el número de estilos

Mezclar estilos decorativos es una buena idea, siempre que lo hagamos con cabeza. Si elegimos un número demasiado amplio de estilos, será más difícil combinar los elementos para que quede un espacio coherente y acogedor. Lo mejor es ceñirse a dos estilos de decoración (tres, como máximo) para combinarlos en los espacios de nuestra casa con un buen resultado.

Dar más peso a uno

Para tener una referencia sobre cómo combinar los diferentes estilos que vamos a utilizar para decorar, conviene atenerse a la regla del 80/20. Esto implica apostar por un estilo como principal para decorar con él el 80% del espacio, mientras que el 20% restante, corresponderá a elementos del otro estilo (si hemos elegido dos).

¿Cómo podemos cumplir esta proporción en la práctica? Una idea puede ser dejar los muebles y elementos de mayor tamaño para el estilo principal y apostar por elementos decorativo de menos volumen y peso para el estilo secundario: lámparas, marcos, textiles, etc.

Elegir una paleta de color

Igual que sucede con el número de estilos, la paleta de colores a combinar ha de ser limitada para que todo tenga cierta coherencia y armonía. Así, empleando un par de tonos dominantes será más sencillo combinar muebles y objetos decorativos de diferente naturaleza y estilo. De lo contrario, resultaría caótico.

La idea es que el color permita dar cierta uniformidad a una decoración a base de elementos de diferentes estilos como la que nos interesa. Aunque ello no significa que debamos renunciar a cualquier elemento decorativo cuyo color se salga de esa paleta dominante. Si no que debe ser parte de la mezcla de estilos que buscamos.

Así, siempre podemos incluir tonos que contrasten mediante elementos concretos que no tengan demasiado peso visual: cuadros, cojines, figuras decorativas, velas, etc.

Además, usar tonos neutros en las paredes nos facilitará la tarea de conseguir que todo el conjunto funcione con la mezcla de estilos.

Contar historias

Un recurso útil para facilitarnos la mezcla de estilos decorativos en casa es la creación de rincones que cuenten historias. Nos referimos a agrupar elementos de diferentes estilos en un mismo espacio, aprovechando una temática, unos colores, texturas, materiales, etc.

Compensar las proporciones

Aunque emparejes elementos diferentes, en el conjunto han de tener el mismo peso para que haya una proporción visual, un equilibrio. Si son sillas, habrán de tener una altura parecida: si se trata de alfombras, unas dimensiones similares; si son lamparillas de mesita, lo mismo, etc. Aún siendo piezas de diferentes estilos o categorías, deben dialogar entre sí para crear combinaciones armoniosas.

Por ejemplo, una pared con una estantería puede compensarse por otra con una combinación de cuadros. Una mesita de rincón puede equivaler a una planta con maceta. Y así, sucesivamente.

Mezclar en un mismo espacio

No los separes por habitaciones o rincones, ya que parecerá que no es intencionado. Lo suyo es combinar piezas de diferentes estilos en el mismo espacio para que la mezcla cobre sentido y ocasione el ambiente decorativo que buscamos.

Huir de los conjuntos

En una casa decorada con una mezcla de estilos, además debemos huir de los muebles y elementos a juego. Por ejemplo, en un dormitorio, en vez de recurrir a mesitas de noche y lamparillas a juego, lo ideal es combinar diferentes tipos, aunque con proporciones similares y características que dialoguen entre sí.

Lo mismo sucede con todo tipo de elementos, desde los de mayor volumen (cómodas, estanterías, mesas, vitrinas, aparadores, etc.) a los menores (lámparas, cuadros y marcos, baldas, sillas, etc.), pasando por los textiles (cojines, alfombras, mantas, etc.).

Evitar la saturación

Una de las claves para combinar muebles y objetos decorativos de diferentes estilos es evitar la saturación del espacio con muchos elementos. La "limpieza" visual será clave para conseguir que todo funcione en armonía cuando empleamos diferentes estilos de decoración.

Piezas de diferentes categorías

En una decoración basada en el eclecticismo pueden convivir perfectamente muebles de diseño y alto valor, con piezas “low cost” que nos atraigan. La coherencia del conjunto estará en los elementos anteriores (colores, estilos limitados, peso, equilibrio, etc.) al margen del precio o valor de los muebles y objetos decorativos.

Además, hoy en día encontraremos todo tipo elementos “low cost” con acabados que encajan muy bien con otros muebles de mayor categoría. Por eso, además de buscar muebles y piezas en grandes superficies y cadenas de referencia “low cost”, no debemos olvidar visitar mercadillos y establecimientos de segunda mano en los que podemos encontrar tesoros que eleven la decoración de nuestro hogar a otro nivel.