Closs destaca que la denuncia contra Alperovich puede seguir su curso aún con fueros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador nacional por Misiones Maurice Closs dijo hoy que el proceso judicial contra su par José Alperovich puede "funcionar tranquilamente en la Justicia", independientemente de "los fueros", al tiempo que elogió la designación de la santiagueña Claudia Ledesma como presidenta provisional de la Cámara alta.



"Sobre lo de Alperovich, yo no he visto una línea del expediente, pero creo que ese proceso puede funcionar bien si se hace donde corresponde que es en la Justicia. No tiene nada que ver con que existan los fueros, se puede investigar perfectamente", respondió Closs en radio La Red al ser consultado sobre la denuncia por abuso sexual contra el referente tucumano del PJ.



Cuando lo consultaron si descarta un pedido de desafuero del legislador, respondió: "Yo no descarto nada, pero el proceso debe avanzar en el fuero penal", tras recordar que incluso, "en este acaso él (por Alperovich), no está, porque ha pedido licencia".



El pedido de licencia de Alperovich -quien regresó esta mañana de sus vacaciones en EEUU donde lo encontró la denuncia de una colaboradora y sobrina por supuesto abuso sexual- será tratado hoy.



En tanto, Closs valoró la designación de la senadora nacional electa y ex gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien será la presidenta provisional de la Cámara alta desde el 10 de diciembre, tras un acuerdo por el cual los legisladores elegidos por el Frente Cívico de esa provincia se incorporarán al futuro bloque del Frente de Todos.



"No es el ala dura del kirchnerismo porque se venían proponiendo otros candidatos; ella representa un espacio transversal, y su designación tiene que ver con la intención de sumar en este tiempo difícil que le toca vivir a la Argentina", añadió.



A su vez, Closs ocupará la vicepresidencia primera del Senado, tal como fue acordado anoche por lo sectores afines al peronismo en la Cámara alta.



Además, Closs analizó que se vienen "tiempos muy distintos en el Congreso con una coalición amplia donde habrá influencias e incidencias. Será una muy buena experiencia esto de manejarse en una coalición de gobierno sólida", y los "éxitos de la gestión que tenga Alberto Fernández van a traducirse en las fortalezas que necesita el país".