Club de Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Newell's Old Boys en el final de la serie de la Superliga

Hoy a Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le tocará recibir Newell's Old Boys en lo que será el último encuentro que se disputará en la Superliga esta temporada. A Club de Gimnasia y Esgrima La Plata no le han podido encajar ningún gol en tres partidos seguidos, lo que lo convierte en un rival complicado para Newell's Old Boys. Newell's Old Boys perdió el último partido ante San Lorenzo de Almagro por 1-2.

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ocupa la 8.ª posición de la tabla y Newell's Old Boys se encuentra en la 5.ª. Los separan dos puntos.