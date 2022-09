Club de París y el visto bueno del FMI: el anticipo de Sergio Massa en Diputados

Durante la presentación del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, Sergio Massa reconoció que está en negociaciones con los acreedores del Club de París por el remanente de u$s 2000 millones con el organismo, una discusión que quedó postergada con la salida de Martín Guzmán.

"Hay un tema pendiente. Estamos en este momento en negociaciones con el Club de París y buscamos extender los plazos y bajar la tasa de interés", sostuvo Massa. Para avanzar en la negociación, reconoció que se espera el visto bueno del FMI, condición necesaria para el grupo de 22 acreedores.

"Estamos en una situación de stand by pendiente de la aprobación en el board del FMI el 7 de octubre de la segunda revisión del segundo trimestre pero también de la prospectiva 2023", detalló Massa durante la presentación del Presupuesto 2023 en el salón Delia Parodi de la Cámara baja. Allí donde recordó que como presidente de Diputados, detenta la mancha de que le rechazaron un Presupuesto. "Espero tener más suerte como Ministro", indicó.

La próxima semana el directorio del FMI aprobará la revisión para realizar el desembolso de u$s 3900 millones. Massa detalló que la previsión en el Presupuesto del déficit fiscal para el próximo año que está en línea con el acuerdo con el Fondo, por 1,9%/PBI y aseguró que en los próximos días se cumplirá la meta de acumulación de reservas del trimestre.

La semana siguiente, Massa volverá a Washington DC para participar de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, que tendrá lugar del 10 al 16 en Estados Unidos.

SIN DISTINCIÓN DE COLOR POLÍTICO

En cuando al acceso al financiamiento actual, el Ministro de Economía indicó que la cartera de financiamiento asciende a u$s 19.500 millones, en las 24 jurisdicciones y sin distinción de color político.

"En la provincia de Buenos Aires llega a u$s 4000 millones y en la provincia de Santa Cruz por las represas, en Jujuy con casi 1000 millones y la Ciudad como cuarta en importancia por u$s 800 millones. La gestión no tiene interés de color político dijo en término de prioridades", reiteró el funcionario.