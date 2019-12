Cofundador de Uber dejará la empresa tras vender sus acciones por US$ 2.500 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cofundador y ex consejero delegado de Uber, Travis Kalanick, se desvinculará de la empresa antes de fin de año tras vender todas sus acciones en un monto estimado de US$ 2.500 millones.



"Kalanick deja la compañía para centrarse en sus nuevos negocios y misiones filantrópicas", informó hoy Uber a través de un comunicado.



Además, un portavoz de la empresa sostuvo que Kalanick, uno de los creadores de la plataforma digital hace 10 años, completó la venta de todas sus acciones, y aunque se desconoce el valor total, los últimos documentos públicos presentados por Uber estimaron que podría ser de unos US$ 2.500 millones.



"Uber ha sido parte de mi vida los últimos 10 años. Con el cierre de la década y la compañía saliendo a bolsa, este parece ser el momento adecuado para centrarme en mi actual negocio", indicó Kalanick.



Uber no especificó quién ocupará el lugar del empresario, aunque afirmaron que cuentan con "potentes candidatos que se presentarán en el momento adecuado".