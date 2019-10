Colectiveros dicen que los obligan a manejar rápido y amenazan con paro

Un grupo de colectiveros sanjuaninos realizó ayer algunas medidas de fuerza, protestaron en la Terminal de Ómnibus y redujeron la frecuencia de circulación. Esto se debe a que sostienen que desde las distintas empresas les exigen superar la velocidad permitida para llegar a tiempo y cumplir con el recorrido establecido. En busca de soluciones, los choferes estarán en estado de alerta con sesión y asambleas permanentes. Estas medidas conllevarán a que las unidades circulen con horarios reducidos hasta la próxima semana.

En un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor dio a conocer que estos hechos se denunciaron en “reiteradas ocasiones” y además señalaron una “permanente persecución” a los empleados a través de los GPS. Sostienen que “muchos de ellos, son obligados a desarrollar velocidades que violan toda normativa vigente lo que impide que se cumpla nuestra principal misión que es transportar a nuestros usuarios en forma responsable y segura”.

No descartan realizar paro en sus actividades si no reciben las respuestas que están buscando. Piden que los empresarios dejen de presionar a los empleados, o si quieren cumplir con los tiempos propuestos poner más unidades de transporte. Además, otros choferes mencionaron que no tienen condiciones de seguridad laboral como agua potable y sanitarios en buen estado para hacer sus necesidades.

En ese parte oficial, desde el organismo dicen que esa política se establece para que los colectivos cumplan con las frecuencias estipuladas desde la empresa. Aseguran que la UTA funcionó como organismo de contralor del estado, ya que varias veces pidieron una audiencia con la Cámara Empresaria ATAP y la Secretaría de Transporte y esta quedó suspendida.

La próxima semana será clave. Desde UTA mantendrán el estado de alerta que iniciaron en la jornada de ayer. Estarán en permanente diálogo con las autoridades del Gobierno provincial y buscarán negociar con ATAP. Si hasta el martes 5 de noviembre no tienen una solución definitiva a lo que están planteando, el miércoles 6, comenzarán con asambleas informativas y resoluciones en todas las empresas a partir de las 4.30 de la mañana. “Estas medidas tendrán fines de decidir las tareas gremiales a tomar en resguardo de los derechos y la seguridad de todos nuestros representados y el público usuario transportado”, agrega el comunicado.