Colectiveros reconocieron que no saben qué hacer para garantizar que la gente viaje con ventanillas abiertas

"No sabemos qué hacer para que la gente deje la ventanillia abierta, el chofer no puede ir cuidando eso tiene que conducir y ésta debe ser su principal preocupación", con esta frase Héctor Maldonado, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió cuál es la situación en los colectivos de la provincia después de la exigencia del Gobierno provincial de que las unidades viajen con las ventanillas abiertas.

La medida se conoció durante la tarde de este martes que pasó y desde entonces los choferes han recibido un sinnúmero de quejas por parte de los usuarios que se niegan a viajar con todas las ventanas abiertas porque aseguran que tienen frío.

El miércoles pasado este diario publicó que las autoridades de la provincia estaban pensando en colocar una traba en las ventanas para asegurar que queden abiertas y que los usuarios no puedan cerrarlas.

Maldonado contó que en algunas unidades colocaron la traba y los usuarios se enojaron por esta situación. "Tal ha sido el descontento de la gente que uno de los choferes tuvo que ir con el colectivo hasta las instalaciones de la empresa para pedir que le saquen las trabas", aseguró el gremialista.

Un problema diferente se vive en las unidades que tienen aire acondicionado. Es que estos colectivos vienen con las ventanas ya selladas desde fábrica y no se pueden abrir. Maldonado explicó que en este caso los colectivos tienen una ventilación en el techo y han comenzado a abrirla, igualmente esto también generó la queja de algunos que dicen que sienten frío con estas entradas de aire.

El dirigente aseguró que la queja por las ventanillas abiertas se da más que nada a primera hora de la mañana y en la noche. Pero además agregó que durante todo el día tienen que vigilar que la gente suba con el barbijo.

"El chofer puede controlar que cada pasajero use el barbijo cuando sube a la unidad, pero no podemos estar pendientes de que no se lo saquen durante el viaje", aseguró el gremialista que reconoció que hay pasajeros que se quejan de que otras personas se sacan la protección y ponen en riesgo al resto ante la posible propagación del coronavirus.

Si bien reconoció que hace pocos días que se comenzó a pedir la apertura de ventanillas, Maldonado se mostró dispuesto a reunirse con las autoridades para tratar de encontrar la forma de garantizar que se cumplan con las normas de prevención.

En medio de este panorama, el Gobierno emitió un comunicado en el que aseguran que reforzarán los controles en los colectivos para garantizar que la gente viaje con las ventanillas abiertas.

Desde el ministerio de Gobierno recordaron que la exigencia de viajar con la ventanilla abierta está establecida en la Resolución 286 MG/2020 y aseguraron que los inspectores de Tránsito y Transporte saldrán a controlar las unidades para garantizar que se cumpla la apertura de ventanillas para garantizar la ventilación cruzada.

Además las autoridades informaron que ante el incumplimiento de la normativa, los usuarios de transporte podrán denunciar a las empresas al número 4306300.

Cantidad de pasajeros

Otro tema que también genera molestia entre los usuarios es el de la cantidad de pasajeros que va en cada unidad. Es que el protocolo permite el 100% de asientos ocupados y hasta 10 personas viajando de pie. Maldonado explicó que muchas veces se excede ese límite, pero agregó que es porque la misma gente lo pide.

"Algunas veces hemos intentado pasar de largo cuando tenemos la capacidad ocupada, pero hubo casos de gente que se paró frente al colectivo para exigirnos que los llevemos y no nos quedó otra que llevarlos", aseguró Maldonado.

Ante esta problemática, el gremialista insistió en la necesidad de que se siga con el desdoblamiento de horarios de ingreso y egreso de administración pública y los trabajadores de comercio. "Yo no soy quién para definir a qué hora deben salir de trabajar pero la mejor manera de bajar la ocupación de las unidades en horarios picos es que los grupos de usuarios viajen a diferentes horarios.

Contagios entre choferes

Maldonado informó que desde el inicio de la pandemia ya hubo 53 casos de choferes contagiados en líneas urbanas. Si bien el gremialista aseguró que no se trata de un porcentaje elevado de contagios, estos casos se suman a las personas que tienen licencias covid que tampoco están asistiendo a sus trabajos.

Esta situación dejó al sistema cerca de un faltante de choferes, pero con el tiempo el sistema se fue estabilizando. "Seguimos insistiendo en que necesitamos vacuna lo mas rápido posible porque el transporte debe ser considerado como una tarea escencial", concluyó.