San Juan ya cuenta con una nueva estación de carga para colectivos eléctricos de la Red Tulum. La misma fue construida en tiempo récord y pensada para seguir avanzando en la transformación del sistema de transporte público que en la provincia ya cuenta con cuatro buses que funcionan con energía eléctrica.

Esta estación de carga es la primera en todo San Juan, que estará totalmente destinada al transporte público y se constituye, como el primer paso, hacia la electrificación total. El mismo cuenta con una capacidad para alimentar hasta seis unidades eléctricas a la vez, y se requiere la fijación de tres cargadores eléctricos.

Según dijo el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, a DIARIO HUARPE primero se instalaron solamente dos cargadores eléctricos y luego se realizó la infraestructura necesaria para la futura colocación de un tercero.

“Esta estación se construyó en un tiempo récord. El proyecto tuvo en cuenta una serie de componentes que mejoran la experiencia de carga y se instalaron tres módulos estructurales correspondientes al lenguaje de estaciones de Red Tulum”, agregó.

La estación de carga cuenta con una estructura que funciona como elemento de protección ante los factores climáticos como el sol y la lluvia. La misma protege a los surtidores, al punto de alimentación del bus, y a los usuarios que ejecutan la carga.

Está previsto que en el corto plazo se incorporará un tótem electrónico para gestionar el proceso de carga y un poste informativo donde se informará el proceso de carga al público interesado.

Durante el acto de la puesta a punto, el gobernador Sergio Uñac manifestó que la tarde de este viernes es “histórica por la puesta en funcionamiento de esta estación de recarga, con la misma tipología de las estaciones de trasbordo Córdoba y Mitre”.

49 nuevas unidades para la Red Tulum

La Red Tulum sumó 49 nuevas unidades. Imagen DIARIO HUARPE.

En la Terminal se pudieron observar algunas nuevas unidades de las 49 que se han sumado al transporte público de San Juan. Las empresas Albardón, Libertador, Nuevo Sur, Vallecito y El Triunfo expusieron las nuevas flotas que cuentan con todos los servicios que deben tener los colectivos, es decir, con aire acondicionado y rampas de acceso.

El gobernador Uñac comentó que con estas nuevas unidades se acercan a un número óptimo. “Hay que considerar el nivel de inversión que conllevan estas obras en una economía que no termina de ser todo lo que esperamos. Si se mira cualquier provincia argentina, seguramente no se encontrará la gran cantidad de unidades incorporadas, con la tecnología que tienen y menos en la actualidad. Cuando las noticias son de desinversión y no de inversión, San Juan va a contramano y el Gobierno local invierte codo a codo con el sector privado, las empresas concesionarias y los trabajadores”, cerró.