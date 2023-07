La derrota del oficialismo en las elecciones de gobernador y vice del pasado domingo caló hondo. Y 48 horas después la primera medida llegó y fue por el lado del deporte. San Juan, que era la sede y que tenía todo diagramado para disputar el mundial U19 de vóley del 2 al 11 de agosto próximo, se bajó de la organización.

Todo un cimbronazo para el ente gubernamental donde mayor inversión económica se destinó en el segundo mandato de Sergio Uñac. Ya que la Secretaría de Estado de Deportes, liderada por Jorge Chica, a través de la “Revolución Deportiva”, fue la punta de lanza de la gestión uñaquista. Pero con la realidad sobre la mesa, sabiendo que en 5 meses habrá nuevo gobierno, se decidió “bajar” todos los eventos deportivos privados que tenía el Gobierno de San Juan como organizador. Y solo dejó tres que son propios y que el compromiso está asumido.

Jorge Chica le confirmó a DIARIO HUARPE la decisión de no realizar el mundial de vóley luego de un diálogo con Sergio Uñac sobre los pasos a seguir hasta el 10 de diciembre próximo. “Dialogando con el gobernador, tomamos la decisión de qué aspectos se van a continuar teniendo en cuenta para poder terminar con los diferentes programas de la Secretaria, y para llevarlo a cabo decidimos no ser sede del mundial U19 de vóley entre varios eventos más que estaban en carpeta”.

La no realización del mundial U19 siendo sede y a menos de un mes de su inicio, es la primera consecuencia de la derrota electoral. Decisión que no cayó bien en la Federación Sanjuanina de Voleibol. Su presidente, Pablo Lueje ratificó que “sí, San Juan se bajó de la realización”, ratificando lo expresado por el Secretario de Deportes.

Pero además, mostró su malestar: “Las elecciones cambiaron todo, pero no debería ser así. Se debería seguir con la política del deporte adoptada, pero no debe ser fácil de uno ni otro lado y hubo que llegar a un término medio”.

Otro sector que mostró su disconformidad es la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, quienes tenían pactada una segunda reunión para definir alojamiento y alimentación de las selecciones que iban a llegar para disputar el mundial U19 y no solo que no se realizó, sino que no atendieron sus llamados.

No habrá Eliminatorias ni Superbike

Dentro de los sucesos deportivos que tampoco se llevarán adelante y para los cuales San Juan había dado su palabra para ser sede y participar en la organización, está el partido de fútbol por Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en noviembre, en lo que iba a ser el regreso de Messi a la provincia y la presencia de los campeones mundial en Qatar.

Tampoco se correrá el Superbike, que estaba pactado para que las motos llegaran el fin de semana del 13 al 15 de octubre en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Tampoco llegará a la provincia el Six Days de enduro, que se suman al mundial U19 de vóley que fue el que detonó la no realización de eventos de carácter internacional que a San Juan le iban a dejar un importante ingreso económico.

Autos y bicicletas, sí

Solamente tres acontecimientos se realizarán en los 5 meses de gestión que restan y que involucrará a los autos de carrera y bicicletas de pista.

El Turismo Carretera llegará a San Juan el domingo 23 de julio en el Circuito San Juan Villicum. A ello se le sumará el Campeonato Argentino de Ciclismo en octubre, que servirá para inaugurar el velódromo “Vicente Alejo Chancay” y cerrará con el TC2000, en noviembre, en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

El dato

La Secretaría de Estado de Deportes hará su balance y cierre de gestión en octubre próximo. Es decir, dos meses antes de entregar el mando.