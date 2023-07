Mientras el Correo Argentino recién cargaba poco más del 25% de las mesas escrutadas en el provisorio, el gobernador Sergio Uñac encabezó una conferencia de prensa en la que admitió la derrota electoral, en favor de la fórmula Orrego-Martín, y no dudó en expresar que “debemos reconsiderar los caminos a tomar".

El presidente del Partido Justicialista profundizó en este concepto y dijo que “también hay que reconocer que hay un proceso de 20 años de peronismo que, bueno, deberemos reconsiderar y reestructurar, y ver qué camino debemos tomar, tanto desde lo interno partidario, como con la comunicación que el partido y sus dirigentes deben tener para con la comunidad”.

En este punto hizo énfasis en que el “peronismo debe reestructurarse tras el mensaje de las urnas”. Es decir, Uñac responsabilizó a toda la estructura como protagonista de la derrota que lleva a que se termine con 20 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas en San Juan.

De este modo, quien se calificó como el jefe del proyecto que llevaba a su hermano Rubén junto a Cristian Andino por Vamos San Juan, fue consultado sobre las razones por las que ocurrió el batacazo electoral y dijo que “no sé si hay mucho análisis para desarrollar y como hombre de la democracia tengo que acatar el resultado que ha expresado la provincia de San Juan. Los motivos los iremos viendo”.

Con dirigentes políticos de distintas áreas con cara de compungidos por las informaciones que llegaban de las urnas, el pocitano dio un mensaje alentador para sus seguidores y dijo que “ahora, ya con el diario del lunes, como hombres de la democracia hemos decidido acatar la voluntad popular y debemos analizar la derrota para reconfigurarnos de cara a las próximas elecciones".

En este sentido, destacó el trabajo en campaña que realizó Rubén Uñac junto a Cristian Andino y se lamentó por los resultados que a diferencia del 14 de mayo, según su análisis, esta vez le dieron la espalda. El gobernador insistió en que en la elección pasada la subagrupación que lidera logró la mayor cantidad de diputados en la Legislatura y que 14 candidatos a intendentes del espacio se impusieron en los comicios.

Por último, habló de la gestión y el destino de los próximos cinco meses hasta que le entregue la banda y el bastón a Marcelo Orrego. Se mostró moderado y abierto a iniciar las conversaciones los más pronto posible para que la transición sea lo más ordenada posible.

Tan así fueron sus dichos que incluso afirmó que “veremos la posibilidad de que un representante del espacio de Marcelo Orrego tenga participación en las próximas paritarias docentes y no docentes".

Textuales

Imagen: DIARIO HUARPE

Sergio Uñac / gobernador y referente de Vamos San Juan

“No sé si hay mucho análisis para desarrollar y como hombre de la democracia tengo que acatar el resultado que ha expresado la provincia de San Juan. Los motivos los iremos viendo”.

Imagen: DIARIO HUARPE

Rubén Uñac / candidato a gobernador de Vamos San Juan

“Claramente, no me hace feliz el resultado, no porque ellos hayan ganado, sino porque nosotros perdimos la elección”.

Imagen: DIARIO HUARPE

Cristian Andino / candidato a vicegobernador de Vamos San Juan

“Aprovecho para agradecerle a los sanjuaninos que fueron a votar y se expresaron. Respetamos, por supuesto, el deseo de la mayoría”.