Colombo propone crear la Guardia Urbana Municipal en Capital

En la recta final para las Elecciones Generales del próximo domingo, Rodolfo Colombo, candidato a intendente de Capital por el Frente Con Vos presentó su Plan Integral de Protección al Vecino. El mismo propone como punto más importante la creación de la Guardia Urbana Municipal.

Otros aspectos fundamentales del proyecto se basan en la eliminación del patrullaje que hoy realiza la policía comunal, alarmas comunitarias, sistema de monitoreo a través de cámaras, modernización de toda la luminaria departamental, el cierre de terrenos baldíos y la creación de un gabinete interdisciplinario para el abordaje de temas relacionados a la violencia de género, trastornos alimenticios, bullying y defensa al consumidor.

“Queremos ampliar la facultad que hoy tiene el monitor urbano y que se convierta en la Guardia Urbana Municipal como tienen Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Los guardias municipales tendrán la facultad de realizar multas y se abocarán de lleno a la prevención del delito y no como es ahora”, comentó Colombo.

Al mismo tiempo añadió que “no queremos más el patrullaje municipal con un policía, no queremos más las cuadriculas de seguridad. Hoy donde hay un móvil de la comunal no está la policía y esto no sirve. La Guardia Urbana Municipal tiene que estar abocada a la prevención en todo el departamento, pero la policía provincial es la que debe ocuparse de cuidar la seguridad”.

En cuanto al cierre de campaña Colombo explicó que están definiendo donde hacerlo, pero adelantó que será una actividad muy cercana al vecino. Además apuntó que “Marcelo Orrego tiene su búnker de campaña en Capital y estaremos con él”.