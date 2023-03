La tendencia que llegó al mundo de la moda hace unos años, ahora también ha logrado aplicarse al ámbito de la decoración. Esta técnica de “empapar” los ambientes, tiene el objetivo de transformar y agrandar tus espacios, haciendo que se vean más amplios, luminosos, elegantes y modernos. Rejuvenecer los interiores no siempre es una tarea sencilla. Pero hay trucos del color drenching que te pueden ayudar.

Color drenching es una tendencia que surge en el mundo de la moda en donde uno repite un mismo color en cada una las piezas que componen un mismo “look”, desde el calzado, abrigo, pantalón hasta los accesorios. En la decoración el concepto es exactamente lo mismo, se basa en pintar cada una de las superficies de un espacio de un mismo color, muebles, muros, techos, pisos y hasta elementos decorativos.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Especialistas de la decoración comentaron que la ventaja principal de esta técnica es que puede aplicarse a cualquier espacio y de cualquier ámbito, no solo en una casa. Por otro lado, esta herramienta permite cambiar la imagen y percepción de cualquier ambiente, logrando que se vea más amplio, luminoso, atractivo e incluso dándole un toque de glamour moderno.

Si bien el concepto es simple, tiene una cierta complejidad en la manera de aplicarlo. Por un lado, debemos cuidar de trabajar con tonos elegidos en función de la luz, para aprovecharla y dar mayor luminosidad, evitando oscurecer el espacio. Por este motivo, se recomienda elegir colores cálidos, los cuales se complementarán con la luz, y de acuerdo a su tonalidad incluso pueden ayudar a ampliar el espacio. Esto no quiere decir que evitemos los colores oscuros, sino que se debe atender a la cantidad de luz natural y también al volumen de ese espacio, mientras más grande y luminoso es, será posible aplicarlos, en caso contrario es mejor optar por tonos más claros y cálidos.

Por otro lado, para evitar caer en la monotonía, los especialistas de la decoración recomiendan combinar distintos materiales y texturas, que darán una mayor riqueza visual. Esto también cambia la percepción de los colores, ya que cada elemento, al tener distinto brillo, opacidad o rugosidad, tendrá distintos tonos de un mismo color.

Sin embargo, quienes deseen no querer que absolutamente todo el espacio tenga un mismo color, pueden optar en variar en tonalidades y materiales. Es decir, se puede elegir un neutro que combine, en pocas superficies, o si no también aplicar un color que destaque como el negro en pequeños detalles, como un adorno, las patas de los muebles, el marco de un cuadro, etc.

Publicidad

Por último, hay que tener en cuenta que si bien esta tendencia puede parecer un tanto arriesgada, si se la aplica de manera correcta, esta será sumamente favorecedora para tus espacios.