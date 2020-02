Com "novas conquistas científicas" para destacar, a base antártica Marambio celebra 50 anos

POR AGENCIA TÉLAM 30 de octubre de 2019

A base antártica argentina Marambio celebra hoje 50 anos com novas "conquistas científicos" e como "uma ferramenta que contribui diretamente para a defesa das pretensões de soberania da nossa Nação", disseram autoridades atuais e passadas da referida estação permanente da Argentina na Antártida.







O Comodoro Lucas Carol Lugones, chefe da Base Marambio, destacou que "este ano foi um êxito em conquistas científicas, pois foi instalado o primeiro laboratório sensor de raios cósmicos da Antártida, foram realizados descobrimentos paleontológicos de pinguins de milhões de anos, atualizados sismógrafos e sensores de ozônio sondagem e cooperou-se com o Brasil, a Espanha e a Finlândia no campo científico".







A Base Marambio foi fundada em 29 de outubro de 1969 e deve seu nome ao piloto da Força Aérea Argentina, Gustavo Argentino Marambio, pioneiro em voar no Setor Antártico Argentino, dedicado a procurar a possibilidade de uma pista de terra que permita a operação de aeronaves com rodas e romper o isolamento com a Antártida.







Sobre a perspectiva da Base, o Comodoro Lucas Carol Lugones augurou "um futuro exitoso, com melhorias edilícias, atualizando com tecnologias modernas os processos que se realizam, e como uma plataforma necessária para que os cientistas do nosso país e outros países" possam desenvolver seus projetos.