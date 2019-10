Combatientes kurdos se repliegan en el norte de Siria antes de fin de tregua con Turquía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Combatientes kurdos de Siria completaron hoy su retirada de una zona a lo largo de la frontera con Turquía en cumplimiento de un acuerdo mediado por Estados Unidos, poco antes de expirar una tregua en una ofensiva militar turca que también formaba parte del pacto, informaron combatientes kurdos y funcionarios estadounidenses.



Turquía había amenazado con relanzar su ofensiva en el noreste de Siria si los kurdos no cumplían con la retirada de una franja de unos 30 kilómetros de ancho por 480 kilómetros de largo de la frontera sirio-turca.



El comandante kurdo-sirio Redur Khalil dijo a medios locales que incluso después de que sus fuerzas completaran la retirada, fuerzas turcas y combatientes sirios aliados continuaban sus operaciones militares en el noreste de Siria fuera de la zona designada.



Aunque Ankara ha aceptado la extensión de esa zona específica, funcionarios turcos han dicho que quieren liberar toda la frontera común de combatientes kurdos.



Desde 2015, estas milicias kurdas lucharon codo a codo con el Ejército de Estados Unidos contra el grupo islamista Estado Islámico (EI) en esa zona de Siria.



Pero la alianza se rompió este mes cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, retiró de la zona a casi todos los soldados de su país, lo que allanó el camino para que su par turco Recep Tayyip Erdogan lanzara la ofensiva terrestre contra los kurdos.



Desde hace años que Turquía quiere erradicar a esas milicias kurdas, a las que considera "terroristas" por sus vínculos con la insurgencia separatista kurda que pelea contra el Estado turco desde hace décadas, en un conflicto que ha dejado más de 50.000 muertos.



Las fuerzas kurdo-sirias notificaron por carta a la Casa Blanca de su retirada total, informó la cadena de noticias CNN, citando a un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado.



La tregua de cinco días en la ofensiva lanzada por Turquía el 9 de octubre fue acordada la semana pasada en Ankara entre Erdogan el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



El virtud del pacto, las milicias kurdo-sirias tenían 120 horas, hasta hoy a 22 (las 16 en Argentina) para retirarse de esa franja fronteriza que Turquía aspira a establecer en el norte de Siria.



Turquía quiere ubicar en esa zona a unos 2 millones de refugiados sirios que son en su enorme mayoría árabes, no kurdos, algo que los kurdo-sirios consideran una "limpieza étnica" que alterará la demografía de la única zona de mayoría kurda de Siria.