Começou a Bienal de Arquitetura de Buenos Aires na Usina de Arte

POR AGENCIA TÉLAM 16 de octubre de 2019

A 17ª Bienal de Arquitetura de Buenos Aires (BA19), uma das mais importantes do mundo em seu gênero, começou hoje e será celebrada até 26 de outubro na Usina de Arte, com presenças como as do italiano Mario Cucinella, exposições gratuitas abertas ao público e um reconhecimento ao arquiteto da província de Tucumán César Pelli, falecido em julho passado.







"Os principais referentes da arquitetura argentina vão se reunir no prédio Caffarena 1, do bairro portenho de La Boca, junto com destacadas figuras, como Cucinella, autor de reconhecidos edifícios ecológicos, disse Roberto Converti, responsável pela BA19.







As exposições gratuitas abertas para o público -de amanhã até sexta-feira, das 10 às 20 e a partir do sábado ao 26 de outubro, das 14 às 20- reunirão obra de arquitetos jovens de toda a Argentina, dos finalistas do Prêmio Oscar Niemeyer de arquitetura latino-americana 2018 e de Cucinella.



A programação completa e venda de entradas está no site (https://labienalarq.com.ar/).