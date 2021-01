Comenzaron a trasladar a parte de las familias afectadas por el terremoto

"Nos vamos a lo de un pariente, nos dijeron que tenemos que sacar las cosas hoy", con esta frase comenzó su relato Silvina Fuentes una de las personas que tras el terremoto vio caer su humilde casa en la zona de calle Aberastain entre calles 15 y 16 en Pocito.

Silvina explicó que desde el lunes 18 de enero a las 23,46 cuando sucedió el temblor, ella se quedó en el predio en el que estaba su casa. "Primero nos dedicamos a sacar los escombros y ver qué cosas podemos usar, luego muchos mandaron a los niños a lo de un pariente y se quedaron los adultos a cuidar lo poco que les ha quedado sano después del temblor", aseguró esta mujer de 50 años.

Mientras esta mujer relataba sus vivencias a DIARIO HUARPE, decenas de personas iban y venían cargando en camionetas, camiones y carros las pocas cosas que les quedaron.

Una vez que terminaron con la limpieza la mayor parte de las personas se fueron a lo de un pariente y solo quedó un responsable por cada vivienda que estaba ubicada en este terreno fiscal.

La única que no lograba desprenderse de su hijo era Silvina. Es que el pequeño no quería despegarse de ella, se acercaba, la abrazaba y a cada rato le miraba las quemaduras que la mujer tiene en los hombros. "Es que con tantas horas a la intemperie me he quemado entera", contó la mujer mientras se acomodaba la camisa manga larga que se puso sobre la remera sin mangas.

Sobre el mediodía de este lunes la mayor parte de las familia ya se habían retirado del caserío de calle Aberastain, fue entonces que comenzaron a llegar máquinas retroexcabadoras que harán la tarea de emparejado del terreno.

El director del IPV, Marcelo Yornet, llegó a recorrer la zona y explicó que están estudiando instalar módulos habitacionales en esta zona. Para ello solo haría falta colocarlos sobre un suelo emparejado.

Otro tema que estuvieron analizando es la disponibilidad de sanitarios que puede haber en la zona. Es que la mayor parte de estas familias tenía letrina y con el sismo quedaron inutilizables.

En el Costa Canal

Mientras los vecinos de la calle Aberastain ya comenzaron a abandonar las ruinas de lo que fue su casa, unas 10 familias del asentamiento Costa Canal, pasando calle 16, aseguraban que necesitaban mas asistencia.

Nino Albano contó que en el lugar, al que se llega por una huella de ripio, viven unas 10 familias que tienen entre 4 y 6 integrantes cada una. Albano explicó que las casas de adobe en las que vivían se cayeron o quedaron seriamente afectadas tras el terremoto y sus réplicas.

Por su parte, Vanesa Reynoso, otra de las vecinas del lugar contó que les llevaron una carpa blanca en la que se instalaron parte de las familias mientras que el resto vive en cañizos improvisados instalados frente al canal de riego que se encuentra a menos de un metro de las viviendas.