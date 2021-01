Pasó una semana del devastador terremoto, cuál es la actual situación en San Juan

Una semana se cumple este lunes a las 23.46 horas del terremoto de 6,4 de magnitud que movió el suelo sanjuanino y provocó el derrumbe de una gran cantidad de casas construidas con adobe principalmente. También dejó daños como grietas, paredes vencidas, techos caídos en otras viviendas que en su mayoría se mantuvieron en pie. Además, se cumplen siete días de esa jornada que dejó a muchos sanjuaninos temblando y en la que una gran cantidad, aunque sus viviendas no sufrieron daños, optaron por dormir al aire libre por miedo y precaución.

Muchas familias, principalmente con ranchos y casas de adobe, durmieron afuera tras el terremoto. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Tras lo ocurrido, desde el Ministerio de Desarrollo Humano en conjunto con los municipios comenzaron a relevar las situaciones para ver cuáles habían sido las consecuencias de este movimiento.

Según los datos que el área de Emergencia Social le proporcionó a DIARIO HUARPE, en San Juan hay al menos 983 casas que quedaron inhabitables y unas 1.005 que sufrieron importantes daños. Aunque, estos números son aproximados debido a que hay departamentos que aún no presentan sus estadísticas como Calingasta, Capital, Chimbas, Jáchal, Rivadavia y Santa Lucía.

Teniendo en cuenta estos datos, los departamentos más afectados fueron Pocito con 548 casas que se derrumbaron de forma total, Rawson con 448 viviendas con daños moderados y 125 inhabitables y Sarmiento con 186 casas inhabitables.

Relevamiento por departamentos:

Albardón: 30 casas inhabitables.

Angaco: 88 casas gravemente afectadas.

Calingasta: aún no hay datos.

Capital: aún no hay datos.

Caucete: 109 casas levemente afectadas.

Chimbas: aún no hay datos.

Iglesia: aún no hay datos.

Jáchal: aún no hay datos.

9 de Julio: 29 casas con daños graves, inhabitables.

Pocito: 548 casas inhabitables, derrumbe total.

Rawson: 448 con daños moderados y 125 inhabitables.

Rivadavia: aún no hay datos.

Santa Lucía: aún no hay datos.

San Martín: 50 casas con daños leves.

Sarmiento: 186 casas inhabitables.

Ullum: 35 casas con daños leves.

Valle Fértil: 30 casas con daños leves.

Zonda: 20 casas inhabitables y 150 con daños leves.

25 de Mayo: 45 casas inhabitables y 95 con daños leves.

Los departamentos más afectados:

Rawson

En Rawson, según los datos del relevamiento de Desarrollo Humano, hay aproximadamente 448 casas con daños moderados y 125 que quedaron inhabitables debido al terremoto. Quien se encargó de recorrer, relevar y brindar asistencia en ese departamento fue el Subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social, Marcos Andino, quien trabajó de forma articulada con el municipio.

En la zona, el funcionario notó que hay casas con daños leves en paredes o techos que pueden apuntalarse en lo inmediato para que los rawsinos habiten ahí hasta que llegue la solución definitiva que consiste en nuevas viviendas.

Además, hay otras que quedaron inhabitables. En esta categoría están las que se derrumbaron o tienen daños superiores al 50%. “En el Medanito y el Médano hay muchas en esas condiciones”, contó Andino.

También, informó que relevaron casas de la zona urbana de Villa Krause y alrededores en las que hallaron bastantes daños. “Muchas son de adobe y quedaron con paredes torcidas, quebraduras de palos, caída de techos, son daños graves”, dijo.

Aunque admitió que “muchas estaban en condiciones complejas antes del terremoto y esto complicó aún más las condiciones”.

Hasta que el municipio tenga listas las nuevas viviendas, a los damnificados les entregaron nylons, palos, bolsas de cemento, arena, entre otros elementos. “Es para que puedan apuntalar los palos o paredes, algo momentáneo porque esas casas deben volver a construirse”, explicó el Subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social.

Pocito

En Pocito hubo aproximadamente 548 casas que quedaron inhabitables por las consecuencias del movimiento sísmico de 6.4. En este caso, el Subsecretario de Asistencia Social, Sergio Sepúlveda, se encargó de la recorrida y asistencia a familias a las que trataron de brindarles diversas soluciones momentáneas.

Casi 1.000 casas quedaron inhabitables. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Según Sepúlveda, uno de los lugares más afectados fue la Villa Ponds y los alrededores, ahí hay unas 35 casas en total y al menos el 60% se derrumbó. “Son construcciones precarias, de muchos años, de adobe, bien hechas, pero muchas con más de 100 años”, contó.

En diversas localidades de Pocito que fueron afectadas se encargaron de brindarles a las familias carpas, materiales de construcción como cemento, machimbre, nylons, entre otros. También les entregaron alimentos, pañales, colchones y carpas para que los vecinos pasen los días hasta que el municipio construya nuevas casas.

Uno de los casos que conmovió a Sepúlveda es el de una abuela de 90 años cuya casa se derrumbó, por esta razón le ofrecieron llevarla hasta la Residencia de Adultos Mayores Eva Perón y ella se negó. La hija de esta abuela también quiso llevarla a su casa que es el barrio municipal y tampoco aceptó la oferta. “Es una mujer con mucha energía y ganas de reconstruir, se mostró sumamente agradecida con la carpa y la asistencia que le brindamos”, relató el funcionario.

En el departamento se instalaron siete puestos de asistencia en lugares estratégicos para procurar la seguridad y bienestar de los más perjudicadas. Allí se está dando de comer a las familias con ollas populares y se está asistiendo con agua para beber. Además, se colocaron baños químicos.

En Pocito se instalaron siete puestos de asistencia en lugares estratégicos para procurar la seguridad y bienestar de los más perjudicadas. Foto: gentileza.

Sarmiento

Según el relevamiento de Desarrollo Humano, en el departamento de Sarmiento quedaron alrededor de 186 hogares inhabitables. No obstante, el intendente Mario Martín informó en conferencia de prensa que sólo hay 20 que están totalmente destruidos.

Martín junto al gobernador Sergio Uñac anunciaron que van a construir 250 viviendas para los damnificados que se van a sumar a las que están actualmente en construcción.

Sarmiento fue uno de los departamentos más afectados por el terremoto. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

En Sarmiento, el municipio aprobó una ordenanza en la que declaran el estado de emergencia habitacional debido a la destrucción de viviendas que hubo por el terremoto. Entre las medidas que tomaron tras lo ocurrido, dieron a conocer que los fondos que estaban destinados para realizar obras durante el 2021 se utilizarán para asistir a los damnificados del terremoto. Se trata de $10 millones.

Lo que también harán allí, es pagar el alquiler de una casa a las familias que perdieron sus viviendas por el movimiento telúrico. Esto lo harán hasta que estén listas las que se construirán.

Una muerte tras las consecuencias del terremoto

Hugo Ocampos, de 36 años, murió el 23 de enero cuando estaba ayudando a un familiar cuya casa sufrió las consecuencias del terremoto del lunes 18 de enero.

El hombre, que era empleado municipal de Rawson, estaba ayudando en la casa de Rubén Vargas debido a que se cayó una pared por el movimiento sísmico. Ambos trabajaban e intentaban apuntalar el adobe cuando el muro se derrumbó y Hugo quedó sepultado bajo los escombros.

Hugo murió cuando ayudaba a reconstruir la casa de un familiar que se vio afectada por el terremoto. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Pese a los intentos por salvarle la vida, Hugo terminó muriendo por las heridas de consideración que recibió tras soportar la caída de tanto peso. Ocampos era empleado municipal de Rawson.

Ayuda a los municipios

El Gobierno local destinará $148 millones entre los 19 municipios debido a los daños que causó el terremoto. El dinero surge de los $400 millones en Aportes del Tesoro Nacional que consiguió el gobernador Sergio Uñac tras reunirse con el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Los departamentos que sufrieron daños relevantes recibirán 20 millones de pesos cada uno. Son: Santa Lucía, Rawson, Pocito, Rivadavia y Sarmiento ingresarán en ese grupo.

Los con daños moderados recibirán 4 millones cada uno. Son: Albardón, Angaco, Capital, Caucete, Chimbas, San Martín, Ullum, Zonda, 25 de Mayo.

Los que sufrieron daños menores recibirán 2 millones de pesos. Son: Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil.

Esta ayuda se sumará a la que anunció el gobernador el martes 19 de enero: $99 millones que ya repartieron entre los municipios de la provincia para que los intendentes hagan frente a los daños relevantes, leves y de importancia que el fenómeno generó.

En esta ocasión, también se tuvieron en cuenta los daños, razón por la que algunos recibieron $3 millones, otros $6 millones y, los más afectados, $9 millones.

Los que recibieron $3 millones fueron: Albardón, Angaco, Iglesia, Jáchal, 9 de Julio, San Martín, Ullum, Valle Fértil.

Los que recibieron $6 millones fueron: Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, 25 de Mayo y Zonda.

Los que recibieron $9 millones fueron: Pocito, Rivadavia y Sarmiento.