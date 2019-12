Comenzó a regir el recorte de vuelos desde EEUU hacia ciudades de Cuba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La prohibición del Gobierno de Estados Unidos de que salgan de su tetrritorio vuelos comerciales hacia cualquier ciudad de Cuba que no sea La Habana comenzó a regir hoy, y afecta especialmente al aeropuerto de Miami, donde vive una amplísima comunidad de origen isleño.



La medida, que no afecta a los vuelos charter, fue anunciada en octubre, cuando se concedió un plazo de 45 días a las aerolíneas afectadas, que incluyen a American, Delta y JetBlue, para suspender sus vuelos a nueve aeropuertos cubanos internacionales.



Hoy mismo, Miami fue sede de la partida de una quincena de vuelos a Cuba, 12 de ellos hacia La Habana y los demás vuelos charter a Holguín, Santa Clara y Camagüey.



La medida de la administración del presidente Donald Trump, que busca aislar aún más a la isla, divide a la población cubana de Miami, porque parte de los migrantes suele visitar a sus familias en la isla y los sectores duros de exiliados, en cambio, celebraron la medida.



El Gobierno de Estados Unidos indicó en octubre que su decisión apuntaba a recortar los ingresos al gobierno cubano, que hasta acá fueron "utilizados para financiar su constante represión al pueblo cubano y su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela".



Los nueve aeropuertos afectados son el de Ignacio Agramonte, en Camagüey; el de Antonio Maceo, en Santiago de Cuba; el de Vilo Acuña, en Cayo Largo; el de Jardines del Rey, en Cayo Coco; el de Abel Santamaría, en Santa Clara; el de Sierra Maestra, en Manzanillo; el de Jaime González, en Cienfuegos; el de Frank País, en Holguín; y el de Juan Gualberto Gómez, en Matanzas.



Los charter que usan muchos cubanoestadounidenses para viajar desde Miami a Cuba no estarán afectados, aunque estas rutas tienen una capacidad mucho más limitada que los establecidos por las grandes aerolíneas estadounidenses, reportó la agencia EFE.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó ayer el inicio de la aplicación de la medida al considerar que "daña" a los cubanos y los vínculos familiares. "Reclamamos libertad de viajar para los estadounidenses", afirmó el funcionario en su cuenta de la red Twitter.



A partir del deshielo iniciado en 2014 por los Gobiernos de los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro, los dos países anunciaron en diciembre de 2015 un acuerdo para restablecer los vuelos regulares directos, lo que sirvió para fomentar los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla, en medio de la recuperación de las relaciones.



Sin embargo, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump endureció la política hacia Cuba con reducciones del personal diplomático, el aumento del embargo comercial, restricciones a los cruceros y limites a los viajes de estadounidenses a la isla.