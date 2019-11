Comenzó el juicio a hombre que mató en un choque a tres mujeres en Tucumán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juicio contra un conductor que en estado de ebriedad embistió con su auto otro vehículo en el que se trasladaban cinco mujeres y provocó la muerte de tres de ellas y lesiones graves a las otras dos, se inició hoy en los tribunales de la capital de Tucumán.



El choque ocurrió cuando el acusado cruzó de carril en estado ebriedad para escapar de un control policial en la autopista que une la capital tucumana con Famaillá, en 2016



Según el requerimiento fiscal, Dante Juárez fue imputado por el triple homicidio de Natalia Ariñez, Marianella Triunfetti (militantes de la organización HIJOS) y Alejandra Wurschmidt (docente de escuelas rurales) y por haber provocado lesiones graves a Julia Albarracín y a Silvia Sandoval.



La investigación indicó que el 17 de diciembre de 2016, el imputado iba por la autopista en dirección a Famaillá, cuando vio que debajo de uno de los puentes principales había un control policial, para evitarlo se cruzó de carril realizando una maniobra a gran velocidad y en esa circunstancia embistió el auto donde venían las cinco mujeres.



Julia Albarracín, víctima y querellante en la causa fue la primera en declarar y contó a los jueces que el día del choque, volvían en el auto de Ariñez (ella lo conducía) de La Escuelita de Famaillá, “el cual fue centro clandestino de detención desde principio del 75 hasta marzo del 76, y actualmente funciona como Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos”.



“Era un día de mucho calor y sol, la visibilidad era perfecta, incluso a las 19 todavía había algo de luz del sol” indicó Albarracín y agregó “anduvimos entre 20 o 30 minutos hasta que nos chocaron, no pude ver nada antes de que se produzca el impacto porque iba detrás del asiento del acompañante”.



El choque se produjo del lado del conductor.



Albarracín, que es abogada y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, relató que después del accidente en el que sufrió múltiples fracturas “estuvo un año de licencia sin poder trabajar".



"Pasó mucho tiempo hasta que pude manejarme sola, mi familia es de Jujuy y tuvo que venir a Tucumán para cuidarme”, acotó.



Luego, prestó declaración Silvia Sandoval, quien es madre de Ariñez, e iba como copiloto el día del accidente.



La mujer recordó que “iba mirando su celular intentando contestar unos mensajes” cuando sintió el choque y perdió la conciencia “por unos minutos” y que cuando despertó vio “el airbag delante de ella desinflado, entonces miró hacía un costado y llamó a su hija, “pero ella no me contestaba”.



“Después se acercaron unas personas me ayudaron a sacarme el cinturón y a bajarme del auto”, sostuvo Sandoval y agregó “ a todos los que se me acercaban les pedía que ayuden a mi hija Natalia”.



Sandoval sufrió fractura de cinco costillas, un edema pulmonal y la fractura del tobillo izquierdo, que tres años después le dificulta caminar.



El juicio continuará el jueves a partir de las 9, informó el tribunal se espera que se concluya todas las etapas procesales para dictar sentencia ese mismo día.