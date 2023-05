El Ministerio de Economía de la Nación anunció que se incrementará en un 30% el cupo de las tarjetas de créditos para aumentar la capacidad de compra de los argentinos. Desde el sector comercial de San Juan lo ven como una buena medida, aunque cuestionan las elevadas tasas de intereses que hay actualmente en el sistema financiero. Tanto desde la Federación Económicas como el Centro Comercial no tiene grandes expectativas respecto a un eventual aumento del consumo.

La inflación y la necesidad de sostener la economía nacional obligaron al Gobierno a subir los límites de las tarjetas de créditos en un 30%. La medida fue confirmada por el Ministerio de Economía de la Nación encabezado por Sergio Massa. Tanto desde la Federación Económica y el Centro Comercial de Rawson opinaron que la decisión será positiva, pero toman recaudos sobre el impacto real que tendrá en la economía por la inflación.

“Me parece bien que haya una extensión del crédito porque además los números de los precios han quedado totalmente desfasados con respecto a algunos límites de compra que había”, expresó Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan, a DIARIO HUARPE.

No obstante lanzó una crítica sobre un aspecto que aún no es abordada por la medida, como lo son las elevadas tasas de intereses. “Ahora hay que ver con qué intereses, porque si usted quiere estirar el crédito puede ser impagable”, continuó y añadió que se debe tener precaución en qué productos impacta y en el poder adquisitivo de la gente.

En tanto, Marcelo Vargas, presidente del Centro Comercial de Rawson, coincidió con Minnozzi y vio como positiva la medida, pero no tiene esperanzas en que vaya a impactar mucho en el consumo. “Lo que están haciendo es una actualización por la inflación. El que tenga que hacer una compra y no le daba el cupo podrá hacer alguna compra, pero no impactara mucho”, indicó el comerciante.

Para Vargas esta política se complementa con la baja de interés del programa Ahora 12 que semanas atrás tuvo una disminución de 9 puntos.